Advertisement

أفراح ومناسبات

افتتاح معرض في المكتبة الوطنية احياء للذكرى ال80 للعلاقات الدبلوماسية اللبنانية المكسيكية

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1374782-638854219480615602.png
Doc-P-1374782-638854219480615602.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 افتتح رئيس البعثة في سفارة المكسيك فرانسيسكو ارنستو روميرو والمديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي سعد ممثلة وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان "جسور الصداقة"، احياء للذكرى ال80 للعلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمكسيك،  في قاعة المكتبة،  في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور فادي علامة  ممثلا وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ، مسؤول البروتوكول  اسامة خشاب وفاعليات.
Advertisement

بعد النشيدين الوطنيين، قالت سعد : "نرحب بكم اليوم في رحاب المكتبة الوطنية اللبنانية بالنيابة عن وزير الثقافة غسان سلامة الذي شرفني اليوم بتمثيله في احتفالكم في الذكرى الثمانين لاقامة العلاقات الديبلوماسية اللبنانية المكسيكية، هي علاقات صداقة امتدت لتشمل كل القطاعات سيما الثقافية منها"، واشارت الى ان "المجموعة المعروضة تتضمن أعمالا فنية ومعمارية رمزية تجسد هذه الصداقة االتي أمست جسرا من التواصل والحوار الحضاري بين كلا البلدين والثقافتين المتنوعتين والغنيتين بكل أشكال التعبير والأدب والفن وغيرها".

وقالت:"نحن اذا نعتبر أن استضافتنا لنشاطكم اليوم ، لهو تعزيز لدور المكتبة الوطنية كمركز ثقافي في قلب العاصمة بيروت اضافة الى دورها الحافظ للتراث الفكري الوطني تحتضن مختلف الثقافات والحضارات بين جنبات مبناها التاريخي".

من جهته، اعرب روميرو  عن "سروره للاحتفاء بهذه الذكرى التي بدأت منذ القرن التاسع عشر مع وصول اول مغترب لبناني الى المكسيك في  12 حزيران 1945،  حيث يعتبر لبنان اول دولة في منطقة الشرق الاوسط تقيم علاقات دبلوماسية مع بلدنا اضفت المزيد من الاحترام والتقارب الثقافي والمشاركة في الرؤية والأهداف".

واعتبر ان "المعرض ليس عبارة عن اشكال ومحفوظات،  بل يعكس رؤية الصداقة بين البلدين  عبر الارث المشترك والتعاون القائم على الاحترام لتحقيق المزيد من طموحاتنا"، مشيرا الى ان "معرضا مماثلا يقام في مدينة مكسيكو ".

وختم متطرقا الى "دور لجنة الصداقة اللبنانية - المكسيكيه في تمتين وتوثيق التواصل بين البلدين ومواطنيها".

اشارة الى ان المعرض الذي يستقبل الزوار على مدى خمسة ايام في المكتبة الوطنية وضمن الدوام الرسمي، يضم  صورا فوتوغرافية ووثائق تدل على العلاقات الثنائية ، اضافة الى صور لكبار الشخصيات وتطور العلاقات من قنصليات فخرية الى إعلان السفارة اللبنانية والعلاقات الوثيقة في الثقافة والتنمية والتعليم واسهامات الجالية اللبنانية في المجتمع المكسيكي.

وتقديرًا لهذه العلاقات قدم السفير المكسيكي هدية رمزية عبارة عن مجلدات ثلاث وباللغة العربية الى المكتبة الوطنية "تاريخ المكسيك في موجز جديد" ، ليكون مرجعا لكل من يريد التعرف اكثر على تاريخ  المكسيك وحضارتها.
مواضيع ذات صلة
سلام: نحن في إطار إعادة النفس الى تراث لبنان واحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون ايمانا منا بأن الرياضة اساسية
lebanon 24
13/06/2025 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الروسية أحيت الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفياتي على النازية
lebanon 24
13/06/2025 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
13/06/2025 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح معرض "فرص العمل في الشمال 2025" في مجدليا - زغرتا
lebanon 24
13/06/2025 22:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:19 | 2025-06-13
08:30 | 2025-06-13
08:28 | 2025-06-13
07:47 | 2025-06-13
07:32 | 2025-06-13
07:31 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24