الصليب الأحمر اللبناني يعقد المؤتمر الوطني الثاني لفرق الاستجابة المجتمعية للطوارئ في جونيه

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نظم اللبناني بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر لدى رئاسة الحكومة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، المؤتمر الوطني الثاني لفرق الاستجابة للطوارئ المجتمعية، وذلك في مركز الأحمر اللبناني للتدريب والتطوير في بحضور عدد من المحافظين، وممثلين عن منظمات دولية، وعن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدفاع المدني، واتحادات بلديات ومجالس بلدية، وجمعيات أهلية، وكوادر ومدراء ومتطوعين من الصليب الأحمر اللبناني، وفرق المستجيب الأول المجتمعي.وهدف هذا المؤتمر الذي انعقد اليوم الجمعة 13 حزيران، إلى تعزيز مفاهيم الاستجابة المجتمعية، وتبادل الخبرات بين الفرق على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات وكذلك على تحديات العمل التطوعي والاستجابة للطوارئ في .افتتح المؤتمر بكلمة من للصليب الأحمر اللبناني الكتاني ومن ثم تحدث كل من زاهي شاهين مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي، والعميد نبيل فرح مدير عام الدفاع المدني، والدكتور شادي أمين عام للبحوث العلمية، والقاضي محمد مكاوي محافظبعد الكلمات الافتتاحية قدم شعلان مدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني عرضا عن الانجازات والوضع الحالي لفرق الاستجابة للطوارئ المجتمعية.وتخلل المؤتمر عقد جلستين حواريتين: الأولى، تناولت المناقشة على المستوى الاستراتيجي وخطط العمل المستقبلية حول فرق المستجيب الأول المجتمعي . والثانية، حول التطوير في الاستجابة على المستوى العملاني.ويُذكر أن هذا المؤتمر يشكّل محطة سنوية أساسية لتقييم الأداء وتبادل الخبرات وتعزيز الجهوزية بين مختلف الفرق الميدانية والجهات المعنية الرسمية والأهلية، في ظل التحديات المتزايدة.