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كعدي يسجل ابتكارًا جديدًا في وزارة الاقتصاد بعنوان: "مؤشر المعرفة المائية WTI"

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:28
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سجل الدكتور ناجي كعدي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية/قسم الجغرافيا، أثرا ادبيا فنيا (برنامج معلوماتي) في وزارة الاقتصاد والتجارة بعنوان "مؤشر المعرفة المائية" WTI.
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الابتكار العلمي الجديد هو أداة رقمية تهدف إلى قياس مستوى الوعي والمعرفة لدى الأفراد والمجتمعات حول قضايا المياه، بما يساهم في تعزيز الاستدامة المائية وتوجيه السياسات العامة والتربوية في هذا المجال.

سبق للدكتور كعدي أن سجل العام الماضي ابتكارا يتعلق بآلة (Level Clear) التي تقوم بفحص تغير تعكر المياه المستخرجة من الآبار لري المزروعات أو للاستخدام المنزلي.
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