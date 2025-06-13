مؤتمر علمي في كلية الصحة الفرع السادس يناقش تطوير قطاع الصحة العامة وتعزيز دور التمريض

Advertisement

نظّمت – الفرع السادس في مؤتمرا علميا صحيّا رعاه وحضره حدشيتي، وذلك تحت عنوان: cost hospitalization on impact sit and competence "Nursing".استُهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة ، ثم ألقى كل من العميد حدشيتي ومديرة الفرع الدكتورة حكمت العاكوم ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة عبير علامة كلمات أكدت على أهمية مهنة التمريض في النظام الصحي اللبناني وسلطت الضوء على دور الكلية في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة.بعد الكلمات، تمّ تقديم مجموعة من المحاضرات العلمية من قبل أساتذة ذوي خبرة ومن ضمنهم النقيبة علامة والاستاذ محمد من (AUBMC) والاستاذة من (LAU) والدكتورة رنا من (Bellevue Medical Center) والأستاذة سهى من العامة (6) والأستاذة تمارا البعيني من (Ain Wazein Medical Village).وركزت المحاضرات حول التطوير المهني المستمر للممرضين والممرضات وأهمية المحافظة على الكفاءات وطرق توفير تكاليف الاستشفاء.وفي ختام المؤتمر، تم إصدار مجموعة من التوصيات التي تعكس المشاركين بتطوير قطاع الصحة العامة وتعزيز دور مهنة التمريض.