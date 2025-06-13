رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال يكرم الأب إدمون رزق بعشاء في ديربورن

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كرم رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال الدكتور نسيب فواز الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، بحفل عشاء في المركز الإسلامي في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وفاعليات بلدية من ديربورن وديربورن هايتس، وحشد من أبناء الجالية والعربية.استهلت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها عريف الحفل ناصر، تلتها كلمات مؤثرة باللغتين الإنجليزية والعربية، لكل من الشيخ إبراهيم ، والأب حليم شقير، والدكتور الشيخ باقر ، والآباتي إدمون رزق، شددت على "أهمية الحوار بين الأديان والتعاون بين مكونات المجتمع"، وأكدت أن "الروح اللبنانية قادرة على بناء جسور المحبة والاحترام رغم بُعد المسافات".وأكد فواز اعتزازه بالزيارة المشرّفة للأباتي رزق، مثنيا على دوره "الريادي في تعزيز ثقافة الحوار والسلام"، مشيدا بالجالية اللبنانية ودورها "البناء في ترسيخ قيم الوحدة والتضامن في بلدان الاغتراب".وفي ختام الحفل، قدم كل من رئيس ديربورن هايتس مو بيضون وعضو حسن أحمد، درع شكر وتقدير باسم البلدية إلى رزق، تقديرا لجهوده الروحية والاجتماعية والوطنية.