Advertisement

أفراح ومناسبات

رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال يكرم الأب إدمون رزق بعشاء في ديربورن

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1374852-638854284518183684.png
Doc-P-1374852-638854284518183684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كرم رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال الدكتور نسيب فواز الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، بحفل عشاء في المركز الإسلامي في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وفاعليات بلدية من ديربورن وديربورن هايتس، وحشد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية.
Advertisement

استهلت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها عريف الحفل الدكتور محمد ناصر، تلتها كلمات مؤثرة باللغتين الإنجليزية والعربية، لكل من الشيخ إبراهيم سرحان، والأب حليم شقير، والدكتور الشيخ باقر بري، والآباتي إدمون رزق، شددت على "أهمية الحوار بين الأديان والتعاون بين مكونات المجتمع"، وأكدت أن "الروح اللبنانية قادرة على بناء جسور المحبة والاحترام رغم بُعد المسافات".

وأكد فواز اعتزازه بالزيارة المشرّفة للأباتي رزق، مثنيا على دوره "الريادي في تعزيز ثقافة الحوار والسلام"، مشيدا بالجالية اللبنانية ودورها "البناء في ترسيخ قيم الوحدة والتضامن في بلدان الاغتراب".

وفي ختام الحفل، قدم كل من رئيس مجلس بلدية ديربورن هايتس مو بيضون وعضو المجلس البلدي حسن أحمد، درع شكر وتقدير باسم البلدية إلى رزق، تقديرا لجهوده الروحية والاجتماعية والوطنية.
مواضيع ذات صلة
حطيط في رسالة حول انفجار المرفأ: انتم في موقع الأب لكل اللبنانيين
lebanon 24
13/06/2025 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
lebanon 24
13/06/2025 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية
lebanon 24
13/06/2025 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب بوعبود من اليرزة: الجيش صمام الأمان
lebanon 24
13/06/2025 22:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:30 | 2025-06-13
08:28 | 2025-06-13
07:47 | 2025-06-13
07:32 | 2025-06-13
07:31 | 2025-06-13
07:28 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24