25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال يكرم الأب إدمون رزق بعشاء في ديربورن
Lebanon 24
13-06-2025
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرم رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال الدكتور نسيب فواز الرئيس العام للرهبانية
المارونية
المريمية الأباتي إدمون رزق، بحفل عشاء في المركز الإسلامي في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وفاعليات بلدية من ديربورن وديربورن هايتس، وحشد من أبناء الجالية
اللبنانية
والعربية.
Advertisement
استهلت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها عريف الحفل
الدكتور محمد
ناصر، تلتها كلمات مؤثرة باللغتين الإنجليزية والعربية، لكل من الشيخ إبراهيم
سرحان
، والأب حليم شقير، والدكتور الشيخ باقر
بري
، والآباتي إدمون رزق، شددت على "أهمية الحوار بين الأديان والتعاون بين مكونات المجتمع"، وأكدت أن "الروح اللبنانية قادرة على بناء جسور المحبة والاحترام رغم بُعد المسافات".
وأكد فواز اعتزازه بالزيارة المشرّفة للأباتي رزق، مثنيا على دوره "الريادي في تعزيز ثقافة الحوار والسلام"، مشيدا بالجالية اللبنانية ودورها "البناء في ترسيخ قيم الوحدة والتضامن في بلدان الاغتراب".
وفي ختام الحفل، قدم كل من رئيس
مجلس بلدية
ديربورن هايتس مو بيضون وعضو
المجلس البلدي
حسن أحمد، درع شكر وتقدير باسم البلدية إلى رزق، تقديرا لجهوده الروحية والاجتماعية والوطنية.
مواضيع ذات صلة
حطيط في رسالة حول انفجار المرفأ: انتم في موقع الأب لكل اللبنانيين
Lebanon 24
حطيط في رسالة حول انفجار المرفأ: انتم في موقع الأب لكل اللبنانيين
13/06/2025 22:26:48
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
13/06/2025 22:26:48
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية
Lebanon 24
رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية
13/06/2025 22:26:48
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب بوعبود من اليرزة: الجيش صمام الأمان
Lebanon 24
الأب بوعبود من اليرزة: الجيش صمام الأمان
13/06/2025 22:26:48
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مؤتمر علمي في كلية الصحة الفرع السادس يناقش تطوير قطاع الصحة العامة وتعزيز دور التمريض
Lebanon 24
مؤتمر علمي في كلية الصحة الفرع السادس يناقش تطوير قطاع الصحة العامة وتعزيز دور التمريض
08:30 | 2025-06-13
13/06/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كعدي يسجل ابتكارًا جديدًا في وزارة الاقتصاد بعنوان: "مؤشر المعرفة المائية WTI"
Lebanon 24
كعدي يسجل ابتكارًا جديدًا في وزارة الاقتصاد بعنوان: "مؤشر المعرفة المائية WTI"
08:28 | 2025-06-13
13/06/2025 08:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يعقد المؤتمر الوطني الثاني لفرق الاستجابة المجتمعية للطوارئ في جونيه
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يعقد المؤتمر الوطني الثاني لفرق الاستجابة المجتمعية للطوارئ في جونيه
07:47 | 2025-06-13
13/06/2025 07:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم التراث اللبناني بالإبداع البصري.. حفل جوائز الأفلام القصيرة في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
Lebanon 24
تكريم التراث اللبناني بالإبداع البصري.. حفل جوائز الأفلام القصيرة في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
07:32 | 2025-06-13
13/06/2025 07:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة طرابلس الكبرى تكرّم المهندس روفائيل دبّانه تقديراً لمسيرته الريادية
Lebanon 24
غرفة طرابلس الكبرى تكرّم المهندس روفائيل دبّانه تقديراً لمسيرته الريادية
07:31 | 2025-06-13
13/06/2025 07:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
03:42 | 2025-06-13
13/06/2025 03:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
01:48 | 2025-06-13
13/06/2025 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
02:12 | 2025-06-13
13/06/2025 02:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
02:22 | 2025-06-13
13/06/2025 02:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
08:30 | 2025-06-13
مؤتمر علمي في كلية الصحة الفرع السادس يناقش تطوير قطاع الصحة العامة وتعزيز دور التمريض
08:28 | 2025-06-13
كعدي يسجل ابتكارًا جديدًا في وزارة الاقتصاد بعنوان: "مؤشر المعرفة المائية WTI"
07:47 | 2025-06-13
الصليب الأحمر اللبناني يعقد المؤتمر الوطني الثاني لفرق الاستجابة المجتمعية للطوارئ في جونيه
07:32 | 2025-06-13
تكريم التراث اللبناني بالإبداع البصري.. حفل جوائز الأفلام القصيرة في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
07:31 | 2025-06-13
غرفة طرابلس الكبرى تكرّم المهندس روفائيل دبّانه تقديراً لمسيرته الريادية
07:28 | 2025-06-13
تدريب في الجامعة اللبنانية حول آليات تطبيق "المادة 47" في كلية الحقوق
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 22:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24