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أفراح ومناسبات

"اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية" تطلق الإثنين الدورة السادسة للمهرجان

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:50
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تطلق رئيسة اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية السيدة نادين كاعين وأعضاء اللجنة، الدورة السادسة للمهرجان - صيف 2025، برعاية وزارتي السياحة والثقافة، وبحضور وزيرة السياحة السيدة لورا لحود، وذلك في لقاء يعقد الخامسة مساء الإثنين، في خان الإفرنج في المدينة، حيث سيتم الإعلان خلاله عن موعد ومكان وفعاليات المهرجان المميزة لهذا العام.
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إشارة الى أن اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية التي ترأسها السيدة كاعين تضم السيدات: آية النقيب، نهلة زيباوي، أماني البابا حجازي، نادين ترياقي الحريري، آجيا داوود الحاج، هبة حنينة أبو شقرا، روان حجازي، صفاء جواد مكاوي، سهى عطا الله، سمر شعيب عاصي وملاك البابا.

نبذة عن المهرجان 

في العام 2016 قررت 12 سيدة صيداوية خوض تحدي إعادة وضع صيدا على خارطة السياحة اللبنانية. وعلى الرغم من التحديات العديدة واصلن المسيرة بعزيمة لا تلين. وبصفتهن اللجنة المؤسسة لمهرجانات صيدا الدولية، وضعن الأسس برؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه صيدا مركزاً ثقافياً نابضاً يعكس عراقتها وامكاناتها الحديثة.

ومنذ انطلاقها عام 2016، نظمت اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية خمسة مهرجانات تضمنت مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية الاستثنائية.

تحتفل مهرجانات صيدا الدولية اليوم بتحقيق أهدافها من خلال تقديم فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة وراقية بشكل مستمر، لا تبرز فقط الهوية الفريدة لصيدا، بل تساهم ايضاً في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمدينة عبر دفع صيدا نحو تحقيق كامل إمكاناتها كمقصد ثقافي وسياحي مزدهر.

ومتابعة لرسالتها، تطلق مهرجانات صيدا الدولية الدورة السادسة من مهرجانها السنوي - صيف 2025، وبالاستفادة من النجاحات السابقة، تَعِد هذه النسخة ببرنامج فني استثنائي يحتفي بالثقافة والتراث والترفيه.
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