من أرز تنورين إلى ربوع اللقلوق: جولة إعلامية في قلب الطبيعة اللبنانية

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وقدم مدير المحمية شليطا طانيوس شرحا مفصلًا عن أهمية المحمية ودورها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في .وأشار إلى أن "محمية أرز تنورين تُعد من أكبر غابات في لبنان من حيث الكثافة، وتتميّز بتنوع بيولوجي فريد قلّ نظيره. فهي تحتضن أكثر من ٥٠٠ نوع من النباتات البرية، وآلاف الحشرات، إضافة إلى ما يزيد عن ١٠٠ نوع من الفراشات. كما تضم الغابة أكثر من ٢٠ نوعًا من الأشجار، أبرزها اللزاب، البري، التفاح البري، الإجاص، والسنديان. ويُضاف إلى ذلك حوالي ٨٧ نوعًا من ، بعضها صالح للأكل وآخر سام، إلى جانب ٢٦ نوعًا من الثدييات، و٨٠ نوعًا من الطيور المهاجرة والمستوطنة".ولفت إلى شبكة الدروب الممتدة داخل المحمية بطول يصل إلى نحو ٤٨ كيلومترًا، والتي خُصص جزء منها للمشي على مدار العام، وجزء آخر للمشي على الثلج في فصل الشتاء. وتتوفر أيضًا مجموعة من الأنشطة الترفيهية مثل مراقبة النجوم وتسلق الجبال، بإشراف أدلاء سياحيين متخصصين.بعد الجولة، توجّه الوفد الإعلامي إلى مطعم "أزاوردي" في منطقة اللقلوق التي تُعدّ نقطة التقاء طبيعية بين بلدتي تنورين والعاقورة، ما يضيف إلى خصوصيتها السياحية والجغرافية، حيث التقوا المحامي مجد حرب الذي أكد على جمال تنورين وما تتميّز به من طبيعة ساحرة، فيما شدّد رئيس بلدية بلاط-مستيتا-قرطبون عبدو عتيّق الذي التقاهم أيضاً، على أهمية دور الإعلام في نقل صورة لبنان الجميلة وإبراز مواقعها الطبيعية والسياحية. كما كانت المحطة التالية زيارة إلى "سيدة القرن"، حيث التقطوا الصور التذكارية.واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية إلقاء الضوء على محمية أرز تنورين والنشاطات المتنوعة التي تنظّمها إدارة المحمية بالتعاون مع بلدية تنورين، لما لها من دور أساسي في تعزيز السياحة البيئية.