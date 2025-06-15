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أفراح ومناسبات

بعينو يحتفل بانتخابه رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح في لقاء تكريمي بدارته

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:33
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 أقام الرئيس الجديد لاتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية ذوق مكايل إيلي بعينو، حفلا تكريميا لمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد وانتخاب رئيس بلدية النمورة وكفرجريف بيار دكاش نائبا له في دارته في بلدة ذوق مكايل.
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حضر الاحتفال النواب: شوقي الدكاش، نعمت افرام، سليم الصايغ وندى البستاني، الوزيران السابقان زياد بارود وفارس بويز، النائبان السابقان نعمة الله أبي نصر ومنصور البون، قائد الدرك العميد جان عواد، المدير العام لوزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن، قائمقام كسروان ستريدا نبهان، راعي ابرشية جونية المارونية المطران نبيل العنداري، مطران الروم الملكيين الكاثوليك جورج البقعوني، رؤساء البلديات والمخاتير ، فعاليات قضائية وأمنية، رؤساء وممثلو جمعيات مختلفة واعلاميون.

وكانت كلمة للرئيس بعينو في المناسبة أشار فيها إلى أنه "لقاء للتعبير عن الامتنان والمودة والشكر لتأييدكم وتقديرا لمحبتكم وفرصة لاطلاق عهد تعاون لأجل خدمة ورفعة اتحاد قضائنا العزيز وتكملة المسيرة. ويدنا ستكون ممدودة مع قلب منفتح وصدق في التعامل المثمر والتفاعل الايجابي . وأنتم شركاء حقيقيون لنا في الرؤية والمسار وفي الرأي والمسؤولية وفي المشاريع التي سنطلقها معا في اتحادنا ان شاء الله."

وأضاف: "أن الاستحقاق الانتخابي تم بهمتنا جميعا، بجو ديمقراطي حضاري وقد أصبح وراءنا بينما أصبح الإنماء أمامنا وبدءا من اليوم سيبدأ العمل بالإيمان المشترك والمحبة والاتحاد يجب أن يكون قوة فاعلة ضاغطة لخدمة وإنماء أبناء وسكان منطقتنا. واني أعدكم بأن الأمانة التي وضعتموها في أعناقنا لن تكون عبئا بل دافعا إلى المضي قدما باتجاه قضاء ينتظر منا الكثير، خصوصا انه قضاء محروم من الإنماء، متروك ومهمل من الدولة المركزية من شاطئه إلى جبله مرورا بوسطه. كما اننا سنعمل على مشاريع طموحة رائدة واعدة تهدف لتحسين البنى التحتية وتطوير البيئة والخدمات، واللائحة تطول وصولا إلى مشاريع يعدها اتحاد فعال يشبه تطلعات وأمال أهل كسروان الفتوح ويلبي طموحاتهم ويدعم تجذرهم في أرضهم ويفتح أفاقا أوسع لبناء الإنسان وكرامته ورفاهيته بعد بناء الحجر."

وختم: "نود أن نشكر الجميع دون استثناء أنا وزميلي بيار الدكاش واضعين أنفسنا بالتصرف، وواعدين بأن هذه الثقة التي أوليتمونا اياها هي حافز لأن نكون على قدرها قولا وفعلا ونتائج. واننا نشكر حضوركم الكريم وعلى أمل أن تكون هذه الأمسية بداية مسار مليء بالثقة والنجاح والعمل المشترك وليكن شعارنا نعم للانماء وللانماء المستدام فقط بروح من المحبة والألفة والتضامن."

ثم قطع بعينو والدكاش قالب الحلوى وشرب الجميع نخب المناسبة.
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