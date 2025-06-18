السفارة الهندية بالتعاون مع بلدية جبيل نظمت جلسة يوغا مفتوحة للجميع عند "السنسول"

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نظمت السفارة في ، بالتعاون مع بلدية - بيبلوس، لمناسبة ل"اليوغا"، بنسخته الحادية عشرة، جلسة يوغا مفتوحة للجميع عند "السنسول" التاريخي، وسط أجواء هدوء وإنسجام أمام مشهد مغيب الشمس.وهذا العام كان شعار هذا النشاط "اليوغا من أجل أرض واحدة، وصحة واحدة"، تأكيدا على أهمية التوازن بين الإنسان وبيئته، ولتعزيز الصحة الجسدية والنفسية عبر هذه الرياضة الروحية.وألقى سفير لدى محمد نور شيخ، كلمة، نوه فيها ب"أهمية تعزيز التواصل الثقافي بين لبنان والهند"، مؤكدا أن "اليوغا"، ليست مجرد رياضة، بل فلسفة حياة تجمع بين الجسد والعقل والروح، ونحن سعداء أن نحتفل اليوم في هذا الموقع الساحر في جبيل، التي تشكل جسرا حضاريا بين الشرق والغرب".، رحب رئيس البلدية الدكتور الشامي بالحضور، معتبرا أن "جبيل كانت وستبقى منبرا مفتوحا لكل المبادرات الثقافية العالمية"، وأشار إلى "أهمية رياضة اليوغا، وقال: "بصفتي طبيبا، أنصح دائما بممارسة اليوغا لما لها من فوائد صحية على الجسد والنفس.واليوم، نحن فخورون باستضافة هذا النشاط على أرض جبيل التاريخية، أمام الميناء الفينيقي وقلعة جبيل، في مشهد يجمع بين التاريخ والجمال".وفي الختام، تبادل السفير ورئيس بلدية جبيل - بيبلوس الهدايا التذكارية، تقديرا لعلاقات الصداقة والتعاون الثقافي بين الشعبين اللبناني والهندي.