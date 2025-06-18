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أفراح ومناسبات

سارة قشّوع من كلية الفنون1 تفوز في مسابقة SERMED الدولية

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:11
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فازت الطالبة سارة طارق قشّوع، من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، في المسابقة الدولية التي أطلقها مشروع SERMED لاختيار هويته البصرية.
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 ومن بين 27 مُشاركًا من جامعات متوسطية، تم اختيار تصميع الشعار الذي قدمته الطالبة سارة قشّوع (سنة ثانية إجازة/فنون إعلانية) لتميّزه في تجسيد قيم المشروع المرتبطة بالطاقة المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفاه الإنسان.

وتم تكريم سارة بشهادة رسمية وجائزة مالية وتذكارات من مشروع SERMED (المموّل من الاتحاد الأوروبي) تقديرًا لمساهمتها في انطلاقة هوية المشروع، على ما افادت الجامعة في بيان.
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