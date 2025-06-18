الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بيوم التصميم "Design ON"

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نظّمت كلية الفنون والتصميم الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) يوم التصميم السنوي تحت عنوان "Design ON"، جامعاً نخبة من قادة التصميم العالميين، وروّاد الصناعة المحليين، إلى جانب جيل واعد من المبدعين الشباب.وخلال الفعالية، قدّم طلاب السنة النهائية مشاريع تخرجهم كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في التصميم، حيث تناولوا من خلالها قضايا إنسانية ومجتمعية معقدة، مستخدمين التفكير التصميمي كأداة للحلول المبتكرة، ما أظهر قدرة الطلاب على توظيف التصميم لخدمة الإنسان والمجتمع.أُقيم الحدث في حرم الجامعة في ، بالتعاون مع للتصميم (ICoD)، وتخلله كلمات افتتاحية لكل من: الدكتورة ميليك فوغان – رئيسة ICoD، تاتو ألهورس – لمعماريي ومصممي الديكور الداخلي (IFI)، نيكولاس وورد – المصمم ورائد الأعمال.كما تلا ذلك افتتاح معرض طلابي مميز في الرقمية، ضمّ ابتكارات من أقسام: التصميم الغرافيكي، التصميم الداخلي، وتصميم الأزياء."تميّز يوم "Design ON" أيضاً بإطلاق البرنامج الأكاديمي الجديد للتصميم في AUST، إضافة إلى إعادة هيكلة السنة التأسيسية، لتُبنى حول محاور: الإنسان أولاً، الاستدامة، والتأثير الواقعي"، كما أعلنت الجامعة في بيان مشيرة الى" انضمامها إلى عضوية كل من ICoD والتحالف العالمي للتفكير التصميمي (GDTA)، مع شراكات دولية جديدة قيد التطوير."حليم الشويري، رئيس قسم الفنون والتصميم: "لم يعد التصميم مجرّد جماليات، بل أصبح وسيلة لحل المشكلات وصناعة التغيير. من خلال Design ON، نحوّل التصميم إلى قوة إيجابية فاعلة في والمنطقة".وأعلنت الجامعة عن جدول فعاليات جديدة ضمن أجندتها ، أبرزها:عرض الأزياء السنوي في 23 2025سلسلة فعاليات صغيرة ذات تأثير كبير، تهدف إلى إعادة تصور مستقبل التعليم في التصميم، كلية الفنون والتصميم – AUST".