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أفراح ومناسبات

الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بيوم التصميم "Design ON"

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:11
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نظّمت   كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) يوم التصميم السنوي تحت عنوان "Design ON"، جامعاً نخبة من قادة التصميم العالميين، وروّاد الصناعة المحليين، إلى جانب جيل واعد من المبدعين الشباب.
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وخلال الفعالية، قدّم طلاب السنة النهائية مشاريع تخرجهم كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في التصميم، حيث تناولوا من خلالها قضايا إنسانية ومجتمعية معقدة، مستخدمين التفكير التصميمي كأداة للحلول المبتكرة، ما أظهر قدرة الطلاب على توظيف التصميم لخدمة الإنسان والمجتمع.
أُقيم الحدث في حرم الجامعة في بيروت، بالتعاون مع المجلس الدولي للتصميم (ICoD)، وتخلله كلمات افتتاحية لكل من: الدكتورة ميليك فوغان – رئيسة ICoD، تاتو ألهورس – رئيس الاتحاد الدولي لمعماريي ومصممي الديكور الداخلي (IFI)، نيكولاس وورد – المصمم ورائد الأعمال.
كما تلا ذلك افتتاح معرض طلابي مميز في منطقة بيروت الرقمية، ضمّ ابتكارات من أقسام: التصميم الغرافيكي، التصميم الداخلي، وتصميم الأزياء.
"تميّز يوم "Design ON" أيضاً بإطلاق البرنامج الأكاديمي الجديد للتصميم في AUST، إضافة إلى إعادة هيكلة السنة التأسيسية، لتُبنى حول محاور: الإنسان أولاً، الاستدامة، والتأثير الواقعي"، كما أعلنت الجامعة  في بيان مشيرة الى" انضمامها إلى عضوية كل من ICoD والتحالف العالمي للتفكير التصميمي (GDTA)، مع شراكات دولية جديدة قيد التطوير."
وقال الدكتور حليم الشويري، رئيس قسم الفنون والتصميم: "لم يعد التصميم مجرّد جماليات، بل أصبح وسيلة لحل المشكلات وصناعة التغيير. من خلال Design ON، نحوّل التصميم إلى قوة إيجابية فاعلة في لبنان والمنطقة".
وأعلنت الجامعة عن جدول فعاليات جديدة ضمن أجندتها القادمة، أبرزها:
عرض الأزياء السنوي في 23 تموز 2025
سلسلة فعاليات صغيرة ذات تأثير كبير، تهدف إلى إعادة تصور مستقبل التعليم في التصميم، كلية الفنون والتصميم – AUST".
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