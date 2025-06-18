ندوة لجمعية عبرين الخيرية عن اضطراب ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال

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نظمت جمعية عبرين الخيرية، ندوة عن اضطراب ونقص الانتباه وفرط النشاط لدي الأطفال ADHD مع الاختصاصية والمستشارة التربوية دارين أمهز ومساعدتها الاعلامية سيدة نعمة في صالة الجمعية وفي حضور عدد من ، ممثلين عن مختلف الجمعيات والاجتماعية ورئيس وأعضاء الجمعية .وكانت البداية بكلمة لرئيس الجمعية الذي رحب بالحضور وأشار إلى "أن هذه الندوة هي من ضمن روزنامة نشاطات الجمعية وهي تعني عائلات البلدة لكي يتمكنوا من التعرف على هذه الحالة والتي هي موجودة بكثافة داخل مجتمعاتنا ومنازلنا وكيفية العمل على المعالجة منها" .ثم تطرقت حمزة في محاضرتها الى العلاج السلوك المعرفي الذي ينظم الأفكار ويخفف التهور بالاضافة الى تعديلات في نمط الحياة من غذاء ومنامة ونشاطات رياضية وتأمل . وتحدثت عن تطوير المهارات في إدارة الوقت والغضب والتنظيم وعن الأدوية المعالجة ، وعن الأعراض وفقا للدكتور راسل باركلي ، العوامل العصبية التصنيفية ، الانتباه التنفيذي ، الشبكات العصبية ، نمو متأخر للدفاع ، معاناة الأشخاص المصابين والافتراضات الخاطئة." كما شرحت الاضطرابات واعراضها عند الأطفال وكيفية التشخيص والطرق الحديثة للعلاج ونصائح الأهل حول طريقة التربية والتعليم .