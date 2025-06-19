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قامت "سبينيس" بالتعاون مع جمعية" Rebirth Beirut" ، و"لجنة إنماء " وجمعية تجار الحمرا – بإضاءة شارع الحمرا في قلب العاصمة بيروت، مساء امس قبالة فرع "سبينيس" – الحمرا.شهد الاحتفال حضورًا لافتًا ضمّ شخصيات رسمية وبلدية ومدنية، يتقدمهم محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس الجديد السيد إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء الجمعية، ممثلين عن جمعية تجّار الحمرا، ولجنة إنماء بيروت، وجمعيات أهلية وأصدقاء وداعمين للشارع، بالإضافة إلى ممثلي اللبناني الذين واكبوا الحدث وساهموا في نقل رسالته.استُهلّ الاحتفال بكلمة لرئيس ومؤسس الجمعية كابي فرنيني الذي رحّب بالحضور وأشاد بـ"صمود أهالي بيروت وإصرارهم على التمسّك بالأمل رغم كل الظروف"، مؤكدًا أن "هذه الروحية هي ما يدفع الجمعية للاستمرار في عملها". وقال : "كل لمبة منضوّيها هي نقطة أمل جديدة لهالمدينة، وكل شارع منّوره هو خطوة أقرب لبيروت الحلوة اللي منحبّها ومنحلم فيها". أضاف:" إن هذه المبادرة التي انطلقت في أيار 2022 بالتعاون مع ميدكو، تمكنت حتى الآن من إنارة 152 شارعًا و11 جادة رئيسية و4 ساحات، وحديقتين، ودرجين، ونفق في العاصمة"، مشددًا على أن" العمل مستمر ولن يتوقف".وألقى رئيس مجلس إدارة شركة "سبينيس" - حسّان ، كلمة أكد فيها "أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني"، مشيدًا بمبادرة "ضوّي شارعك التي تسهم في إعادة نبض الحياة إلى شوارع العاصمة"، ومؤكدًا " الشركة بدعم مثل هذه المشاريع التنموية والإنسانية".وكانت كلمة لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي أثنى على دور ، وخصوصًا جمعية Rebirth Beirut، مشيرًا إلى أن "هذه المبادرات تساهم فعليًا في مساعدة بيروت على النهوض"، وقال" : "نشهد اليوم فعلًا كيف يمكن للإرادة والإيمان بالمدينة أن يحققا تغييرًا حقيقيًا"..توجّهت الجمعية بشكر خاص إلى السيد مالك حجازي على مبادرته ودعمه الميداني للمشروع منذ اليوم الأول، وإلى رئيسة الابتكارات في شركة "ميدكو" ميشال شماس غرزوزي، التي كانت شريكة أساسية في تطوير وتنفيذ هذه المبادرة.ختاما، أعلنت الجمعية أن محطتها المقبلة ستكون إضاءة من مبنى الإسكوا حتى مبنى ، ضمن مشروع متكامل وافقت عليه ، بالتنسيق مع محافظ بيروت والبلديات المعنية، وبرعايةMEA ، على أن يُنجز خلال شهر تقريبًا.