رعية مار اسطفان – البترون احتفلت بعيد القربان المقدس بأقامة مسيرة صلاة

Advertisement

إحتفلت رعية مار – ، بعيد المقدس، بأقامة مسيرة صلاة انطلقت من دير مار يعقوب "الأنطش" ، تضمنت سبع مراحل صلاة، وصولًا إلى اسطفان. حيث ترأس الذبيحة الإلهية راعي أبرشية البترون المطران منير خيرالله، بمشاركة كاهن الرعية صعب، ورئيس دير مار يعقوب الأب فضول، إلى جانب الجمعيات الكنسية وحشد من المؤمنين.وبعد تلاوة المقدّس، ألقى المطران خيرالله عظة جاء فيها: "نحن نحبك، وأنت تعلم أننا نحبك. ولهذا نحن معك اليوم. إنه يوم مميّز، يوم نؤكّد فيه من جديد أننا نحب ، وأن يسوع لا يزال معنا، وأننا نحيا في حضرته. هو وحده من يمنحنا الحياة. لقد وقفنا بثبات على مدى خمسين عامًا. صلّينا، ورفعنا أصواتنا وقلوبنا وأيدينا إلى الله، شاكرين إيّاه على نعمة عظيمة، يوم رأيناه. نعم، رأيناه معًا، مرات كثيرة. وما زلنا نصلّي. ما زلنا ثابتين في إيماننا. ما زلنا متمسّكين بمحبة يسوع، في قلوبنا، في كنائسنا، في بيوتنا، وفي عائلاتنا. نشكره على شعبه، على أمانته، على حمايته، على وعوده، على قيامته، وعلى رغبته العميقة في إحلال السلام — السلام في ، في وطننا، في ، وفي عالمنا. السلام لشعوبنا، لأوطاننا، ولمن لم يعرفوا السلام يومًا. لأنك، ، أنت وحدك السلام الحقيقي"... (الوكالة الوطنية)