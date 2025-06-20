ميريام تكلي تتصدر النسخة الوطنية لمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

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اعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في بيان، أن "المباراة الدولية للتبسيط العلمي "أطروحتي في 180 ثانية"، تعود في نسختها الحادية عشرة هذه السنة لتجمع نخبة من طلاب الدكتوراه الفرنكوفونيين من مختلف أنحاء العالم. وستقام النهائيات في تشرين الأول المقبل في العاصمة الرومانية بوخارست، بتنظيم من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية. وستمثل في هذا الحدث العلمي الرفيع طالبة الدكتوراه ميريام تكلي من جامعة الروح - الكسليك، بعد فوزها في التصفيات الوطنية التي نظمت امس في المجلس الوطني للبحوث العلمية في ".ولفت البيان الى انه "من خلال هذه المباراة، تسعى كل من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث DAWREK’N، وهم شركاء في تنظيم هذه الفعالية منذ 8 أعوام، إلى جعل العلوم متاحة للجميع وتعلم أيضا طلاب الدكتوراه تطوير مهاراتهم في مجال التواصل لشرح موضوع معقد بأكبر قدر ممكن من البساطة. ويسمح لهم التمرين اكتساب سهولة في نقل مهاراتهم وتثمينها مسلطا الضوء على أبحاثهم أينما آلت بهم سيرتهم المهنية".واشار الى انه "شارك في الاحتفال النهائي طلاب دكتوراه فرنكفونيون، من جامعات مختلفة في لبنان، الجامعة ، جامعة القديس يوسف في بيروت وجامعة الروح القدس- الكسليك، وقد تم اختيارهم من بين مرشحين من مجالات اختصاص علمية متنوعة. وتشكلت اللجنة الحكم من المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في جان نويل باليو، الصحافية في صحيفة "لوريان لو جور" سوزان بعقليني، ممثلة المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث DAWREK’N رلى دوغلاس والأستاذة الباحثة الأميركية في بيروت هبة الحاج".وبعد منافسة حامية بين المشاركين، فازت الطالبة ميريام تكلي بالمرتبة الأولى. وحصلت الطالبة هبة زين من جامعة القديس المرتبة الثانية في حين حاز الطالب جان الخوند من جامعة القديس يوسف أيضا على المرتبة الثالثة.وستحظى الفائزة تكلي بفرصة اختيارها لتمثيل لبنان في المباراة النهائية الدولية المزمع تنظيمها في تشرين الأول في بوخارست.واشار البيان الى ان الوكالة الجامعية للفرنكوفونية "تنظم هذه السنة 26 مباراة نهائية وطنية (بالإضافة إلى لبنان) حتى 5 في الدول التالية: ألبانيا، أرمينيا، بنين، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو، ساحل العاج، مصر، الغابون، جورجيا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موريتانيا، مولدوفا، النيجر، الكونغو الديموقراطية، رومانيا، السنغال، تشاد، توغو، تونس وتركيا".