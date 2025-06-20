Advertisement

أفراح ومناسبات

دار نشر الجامعة الأميركيّة تستضيف رمزي بعلبكي في معرض الكتاب: "اللغة العربيّة ماضيها وحاضرها ومستقبلها"

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1379434-638860289310515523.png
Doc-P-1379434-638860289310515523.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت دار نشر الجامعة الأميركيّة في بيروت، ضمن مشاركتها في الدورة السادسة والستّين من معرض بيروت العربيّ الدوليّ للكتاب، ندوة حواريّة بعنوان: "اللغة العربيّة؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها" جمعت بين أستاذ اللغة العربيّة الدكتور رمزي بعلبكي بحوار مع مالك شاكر وآمنة سليمان. وقد جاءت هذه الفعالية بدعم من كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبالتعاون مع مركز الفنون والآداب في الجامعة، لإشراك الجمهور في مناقشة مثمرة سلطت الضوء على عدة مواضيع تتعلق باللغة العربية، كما افادت الحامعة في بيان.
Advertisement

 

اضاف البيان:"دار الحوار حول موضوعات مختلفة تتعلّق باللغة العربيّة، فتطرّق الضيف إلى ماضي العربيّة ونشأتها قبل ظهور القرآن الكريم مع الشعر العربيّ والأمثال الشعبيّة حتّى زمن نزول القرآن فاستقرّت المدوّنة العربيّة على مادّة ثرّة توقّف جمعُها في أواخر القرن الهجريّ الثاني. وقد أقبل اللغويّون عليها فأظهروا ميزاتها الصرفيّة والتركيبيّة لا سيّما الأوزان منها، وفي هذا السياق أشار بعلبكي إلى" الفروقات التي تنفرد بها العربيّة دونًا عن سواها من أخواتها اللغات الساميّة واللغات الأجنبيّة".

تكلّم بعلبكي عن كتابه الجديد "مقوّمات النظريّة اللغويّة العربيّة" حيث بيّن "تماسك النظريّة اللغويّة وشموليّة عناصرها، ممّا يبرز فرادة العربيّة ومظاهر الحكمة في تراكيبها وأوزانها الصرفيّة، مقارنًا بين هذه النظريّة والنظريّات العلميّة، وتحديدًا نظريّة الأبعاد في الفيزياء ليثبت صحّة النظريّة التي أرساها اللغويّون الأوائل، فأعطوا بذلك تفسيرًا لكلّ تركيب ونشأ إذ ذاك مصطلح "الغريب" في اللغة".

 

وتابع البيان:" طرق الحوار باب العلاقة بين الفصحى واللهجات العامّيّة المختلفة، فأكّد بعلبكي متانة العلاقة بينهما داحضًا أيَّ تضارب يفرّقهما أو يجعلهما عدوّين، فإذ تستعير إحداهما من الأخرى بعض الألفاظ والتراكيب. أيضًا، لم يغِب عن اللقاء حديثٌ عن واقع اللغة العربيّة اليوم وحالها بين أبنائها، فأشار إلى عدد الناطقين بها ومدى انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعيّ، معبّرًا عن ضعف أبنائها في استعمالها ولجوئهم إلى اللغات الأجنبيّة للتعبير عن أفكارهم. لذا، لقد وجّه الضيف بعض النصائح للحفاظ عليها خصوصًا في الأكاديميا".

حضر اللقاء فاعليّاتٌ سياسيّة واجتماعيّة وعددٌ من اللغويّين والمهتمّين بالعلوم الإنسانيّة من مختلف البلدان العربيّة، وكان الحوار غنيًّا ومثقلًا بالمعارف التي تحثّ على حبّ العربيّة وتكشف عن أماكن عبقريّتها وقدرتها على التعبير بأدقّ المفردات لتصيب المعنى الذي يرمي إليه المتحدّث، وبباقةٍ من الأساليب التركيبيّة التي تنفرد بها العربيّة.
مواضيع ذات صلة
عامر جلول يوقع كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض الكتاب
lebanon 24
20/06/2025 19:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب اختتم دورته الـ66: 60 ندوة و300 توقيع
lebanon 24
20/06/2025 19:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار جال في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
lebanon 24
20/06/2025 19:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي قام بجولة في معرض الكتاب: لبنان عاصمة الثقافة
lebanon 24
20/06/2025 19:50:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:03 | 2025-06-20
06:26 | 2025-06-20
05:23 | 2025-06-20
03:58 | 2025-06-20
03:54 | 2025-06-20
14:31 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24