Advertisement

أفراح ومناسبات

"إنماء الجميزة" احتفلت بعيد الموسيقى على درج مار نقولا بمشاركة عقيلة سلام ووزراء ونواب

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1380011-638861133604786754.png
Doc-P-1380011-638861133604786754.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نظمّت جمعية "إنماء الجميّزة" بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي احتفالا موسيقيا بمناسبة عيد الموسيقى على درج مار نقولا، شاركت فيه عقيلة رئيس مجلس الوزراء سحر بعاصيري، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والنواب: غسان حاصباني، نديم الجميّل، جهاد بقرادوني، نقولا الصحناوي، مارك ضو، الوزيران السابقان ميشال فرعون وريشار قيومجيان، نائبة رئيس الجمعية الوزيرة السابقة مي شدياق، سفيرة لبنان لدى "الاونيسكو" هند درويش، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس جمعية انماء الجميزة توفيق طاسو، كما حضر اعضاء مجلس بلدية بيروت ووجوه اعلامية وجمع من الأهالي والزائرين.
Advertisement

افتتُح الاحتفال بالنشيد الوطني، تلته كلمة لطاسو رحب فيها بالمشاركين في النسخة2025 لعيد الموسيقى الذي ينظم بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي. وقال: "أتقدم باسم الجمعية بالشكر الجزيل والامتنان لكل من ساهم بتنظيم وانجاح ودعم هذا الحدث، ومنهم محافظ مدينة بيروت ورئيس واعضاء مجلس البلدية فيها، وشرطة الجميزة وشرطة بيروت، كذلك الى العديد من نواب بيروت والوزراء السابقين الذين دعموا نشاطاتنا وتحملوا مراجعاتنا لفترة طويلة".

وعرض لنشاطات "الجمعية " التي تأسست عام 1986 "والتي لا يقتصر نشاطها فقط على احتفالات عيد الموسيقى ومعرض درج الفن بل يشمل ايضا الحفاظ على طابع المنطقة التاريخي، التراثي والثقافي، والدفاع عن حق سكانها في عيش كريم في بيئة آمنة وطبيعية، اضافة الى العمل مع السلطات لحل مشاكل السير في الجميزة ومواقف السيارات وسلامة الشوارع والبنى التحتية، مع الحفاظ على نشاط اقتصادي يحترم السكان وقاصدي هذا الحي".

وختم: "نريد ان نحافظ على الطابع الأصيل لمنطقة الجميزة لتكون جامعة للثقافة والتراث والتنمية الاقتصادية، وملتقى لعشاق المناطق البيروتية الأصيلة والحضارية".

 

شدياق

ورحبت شدياق بداية بالمشاركين بالاحتفال من وزراء ونواب وفعاليات وابناء المنطقة ووجهت تحية لزوجة رئيس الحكومة السيدة سحر بعاصيري التي وصفتها "بالصديقة" والتي أتت خصيصا للمشاركة في عيد الموسيقى. وقالت: "هذه المنطقة كانت منذ فترة في حال يرثى لها من دمار ورماد وخراب بعد انفجار4 آب".

وقدمت نبذة عن منطقة الجميزة والتحولات التي شهدتها. وقالت: "من الجميزة نهلت الروح الوطنية وتفاعلت مع الحركات المناضلة ونبض في داخلي الالتزام في الشأن العام من اجل لبنان. واليوم بعد مرور39 سنة على تأسيس هذه الجمعية تأخذني الذاكرة بين الأمس واليوم، بين الحلم والواقع والاستمرار والتجدد. فالجميزة قلب بيروت النابض عادت منذ سنوات الى واجهة الحياة الثقافية والفنية بفضل تضافر هذه الجهود وتفاعل الاهالي وايمانهم بأنها تستحق ان يحتفى ويحتفل بها."

أضافت: "عيد الموسيقى بنسخته 23 في الجميزة هو تأكيد على ان هذا الحي مثل بيروت لا يموت، فهو ينهض في كل مرة كما بيروت من تحت الركام، لقد رفعنا التحدي معا بعد انفجار المرفأ ونحن اليوم نحتفل بالحياة من جديد".

وتمنت اخيرا على المحافظ عبود ان "يضع مشروع تنفيذ اعادة تأهيل شارع غورو على نار حامية ليعود صالحا للسير بعدما اصبح في حالة يرثى لها".

 

عبود

وعبر عبود عن "الالتزام العميق بشارع الجميزة لأنه يجسد روح بيروت". وقال: " كنا بعد انفجار المرفأ خائفون كثيرا الا يعود هذا الشارع كما كان، أو ان يستبدل بناطحات السحاب. لقد وعدتكم حينها وقلت لكم:" أقطع يدي ولا أمضى على رخصة هدم مبنى" ، كما وعدتكم ايضا بأن أعمل ليل نهار لأعيد النسيج الاجتماعي لهذا الشارع، فقد نفذت كل ما وعدتكم به ، وضميري مرتاح. وهناك مهمة اخرى سأقوم بها هي تصليح بلاط هذا الشارع وهذا يتطلب ميزانية وآلية ادارية معقدة ولكن توفيرا للوقت تكلمنا مع احد المتبرعين وهو جاهز لذلك، وان شاء الله ستبدأ بالعمل خلال اسبوعين."

 

الاحتفال

وبدأ البرنامج الفنّي مع التينور مارك رعيدي بأداء أوبرالي ادى فيه العديد من المقطوعات الموسيقية العالمية باحتراف وتمكن. تبعته فرقة Micha"&the Band التي أدّت مقطوعات موسيقية.

أمّا الختام فكان مع الفنان ربيع سلامة الذي نقل الحضور الى أجواء الأغاني الشرقية واللبنانية لغاية نهاية السهرة.
مواضيع ذات صلة
رعية مار اسطفان – البترون احتفلت بعيد القربان المقدس بأقامة مسيرة صلاة
lebanon 24
21/06/2025 19:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنماء طرابلس والميناء" هنأت قوى الأمن بعيدها: كانت وستبقى أحد مداميك لبنان القوي
lebanon 24
21/06/2025 19:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المعهد الفني الأنطوني استقبل عقيلة قائد الجيش: إشادة بالتفوق والإبداع اللبناني
lebanon 24
21/06/2025 19:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السوبرانو نادين نصار تحيي حفلاً فريداً في كنيسة مار مارون- الجميزة
lebanon 24
21/06/2025 19:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:48 | 2025-06-21
07:10 | 2025-06-21
08:06 | 2025-06-20
07:03 | 2025-06-20
06:26 | 2025-06-20
05:23 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24