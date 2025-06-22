رعاية رسمية من وزارة الثقافة لحفل توزيع جوائز منى حداد يكن في طرابلس

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رعت وزارة الثقافة ممثلة بالمدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، حفل توزيع جوائز مسابقة منى حداد يكن الذي نظمته جامعة الجنان في في حرم الجامعة، بحضور للجامعة الدكتور بسام حجازي، عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتور هاشم الايوبي، الكليات، رؤساء الاقسام وحشد كبير من الفاعليات الثقافية والأدبية والأكاديمية.والقى الدكتور الصمد كلمة بالمناسبة، شدد فيها على إن "تعزيز مكانة الخط العربي في مؤسساتنا الأكاديمية ليس ترفًا ثقافيًا، بل هو واجب تربوي، يربط طلاب جامعاتنا بجذورهم ويعزز فيهم الاعتزاز بهويتهم وبلغتهم الأم".وقال: "يسعدني أن أعود اليوم لأشارككم من جديد في هذه المناسبة المميزة التي نحتفي فيها بأحد أهم عناصر هويتنا الثقافية والحضارية: الخط العربي، ولأشهد على استمراريتها واستدامتها، الامر الذي ما كان ليحصل لولا تطور الخط العربي المستمر عبر العصور. لقد تسنى للخط العربي أن يكون لغة القرآن، وهو بالإضافة إلى ذلك لعب دورًا محوريًا في توثيق العلوم والمعارف على مر العصور".واعتبر ان "الخط العربي ليس مجرد وسيلة للكتابة، بل هو فن راقٍ يتميز بتنوع الخطوط (النسخ والرقعة والكوفي والديواني وغيره) كما انه يتميز بالدقة والمرونة مما يعكس جمال اللغة العربية وروحها. ويتجلى الطابع الجمالي للخط العربي في العمارة الإسلامية وفي جمال الزخارف والاشكال الفنية التي يتم تكوينها من خلال الحروف والكلمات"، مضيفا: "في ظل التطور التكنولوجي، وفي زمن الذكاء الاصطناعي قد يظن البعض أن الخط العربي فقد مكانته وأن أهميته قد تراجعت وأن الحاجة اليه قد انتفت، لكن الحقيقة أن قيمته الجمالية والفكرية والروحية باقية، بل إن الاهتمام به يتجدد اليوم من خلال مبادرات تعليمية، ومعارض فنية، وتطبيقات رقمية تسعى إلى إحيائه بأساليب عصرية. ومن ضمن هذه المبادرات هي المبادرة التي قادتها والتي كنا في جزءاُ منها حيث تم عام ٢٠٢١ تسجيل عنصر "الخط العربي" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو".وقال: "ان تعزيز مكانة الخط العربي في مؤسساتنا الأكاديمية ليس ترفًا ثقافيًا، بل هو واجب تربوي، يربط طلاب جامعاتنا بجذورهم ويعزز فيهم الاعتزاز بهويتهم وبلغتهم الأم. لذلك نحن في وزارة الثقافة نحرص على رعاية هذا الفن، ودعم المبادرات التي تسعى لتطويره، ونقله للأجيال ، لأنه مرآة لحضارتنا، وشاهد على إبداعها وتطورها. وفي طليعة هذه المبادرات تأتي جائزة منى حداد يكن في جماليات الخط العربي، التي تنظمها جامعة الجنان منذ سنوات عديدة بجهود ادارة الجامعة وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتور هاشم الايوبي والدكتور جمال نجا رئيس لجنة التحكيم"،وختم الصمد موجها التحية الى وزير الثقافة "تقديرا لهذا الجهد الكبير الذي تقومون به وتمنياته لجامعتكم الزاهرة بدوام التوفيق والنجاح سواء في المجال الاكاديمي التربوي او في المجال الثقافي والابداع".وتحدث عضو لجنة تحكيم الجائزة الدكتور جمال نجا باسم اللجنة عن آلية اختيار الفائزين. وكان عرض لكتابات الدكتور احمد المفتي عن الخط العربي والفائزون هم:فئة الجامعيين: 1- أماني هوشر، 2- آية يحيى، 3- جرناس كزبورجوائز ترضية: 1_ فواز عبيد، 2- عبدالله قدورفئة الثانويين: 1-محمد يحيى الجاسم، 2- شيماء شطح، 3-لين قدور. (الوكالة الوطنية)