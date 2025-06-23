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أفراح ومناسبات
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
Lebanon 24
23-06-2025
|
03:20
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ترأس راعي ابرشية
بوسطن
الأميركية المطران
فرنسوا
بيروتي
قداسا في
كنيسة
مار يوحنا
الحبيب
الحازمية
، عاونه كاهن الرعية الاب غبريال
عازار
والاب حنا
داغر
، بمشاركة النقيب السابق للأطباء الدكتور
يوسف بخاش
، سليم ابوزيد، المحامي
نجيب
اليان، ومؤمنين.
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بعد الانجيل المقدس، وعظة الاب عازار، تم مشح المرضى بالزيت المقدس وبعدها انتقل الجميع إلى
صالون الكنيسة
.
إشارة الى ان المطران بيروتي غادر صباحًا متوجها الى
اميركا
.
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