راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية

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ترأس راعي ابرشية الأميركية المطران قداسا في الحبيب ، عاونه كاهن الرعية الاب غبريال والاب حنا ، بمشاركة النقيب السابق للأطباء الدكتور ، سليم ابوزيد، المحامي اليان، ومؤمنين.بعد الانجيل المقدس، وعظة الاب عازار، تم مشح المرضى بالزيت المقدس وبعدها انتقل الجميع إلى .إشارة الى ان المطران بيروتي غادر صباحًا متوجها الى .