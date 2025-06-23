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راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية

Lebanon 24
23-06-2025 | 03:20
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 ترأس راعي ابرشية بوسطن الأميركية المطران فرنسوا بيروتي قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب الحازمية، عاونه كاهن الرعية الاب غبريال عازار والاب حنا داغر، بمشاركة  النقيب السابق للأطباء الدكتور يوسف بخاش، سليم ابوزيد، المحامي نجيب اليان، ومؤمنين.
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 بعد الانجيل المقدس، وعظة الاب عازار، تم  مشح المرضى بالزيت المقدس وبعدها انتقل الجميع إلى صالون الكنيسة.

إشارة الى ان المطران بيروتي غادر صباحًا متوجها الى اميركا
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