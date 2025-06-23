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أفراح ومناسبات

الأب بركات احتفل بقدّاسه الأوّل في دير مار أنطونيوس زغرتا

Lebanon 24
23-06-2025 | 03:27
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 احتفل الأب الياس إدوار بركات، بقدّاسه الأوّل، في دير مار إنطونيوس الجديدة، ومدرسة الكلمة مار انطونيوس زغرتا، في حضور المدبّر الأب طوني فخري، وأمين سرّ الرهبانية اللبنانيّة المارونيّة الأب طوني عيد، المدير العام الأب وديع سقيّم، رئيس الدير الأب سابا سابا، المدير الأب اسطفان فرنسيس، جمهور الدير، وجماعة من الآباء، وقد ألقى كلمةً شكر فيها الرهبانية اللبنانية المارونية، وأهله، وأفراد الهيئتين الإداريّة والتعليميّة.
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في ختام القدّاس، قدّم المدير الأب فرنسيس باسم أفراد الهيئتين الإداريّة والتعليميّة، كأس القدّاس هديّة  للأب الجديد الياس لكي يستذكرهم في كلّ ذبيحة إلهيّة يقرّبها، كما قدّم درعًا تذكاريًّة لتخليد المناسبة لكلّ من الأب الياس بركات، ورفيقيه في السيامة الأب فؤاد أبي ديب، والأب نعمة الله شهوان.

ثم قطع قالب من الحلوى وكان كوكتيل للمناسبة، والتقطتِ الصّور التذكاريّة.
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