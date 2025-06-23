الأب بركات احتفل بقدّاسه الأوّل في دير مار أنطونيوس زغرتا

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احتفل الأب الياس إدوار ، بقدّاسه الأوّل، في دير مار إنطونيوس الجديدة، ومدرسة الكلمة مار انطونيوس ، في حضور المدبّر الأب ، وأمين سرّ الرهبانية اللبنانيّة المارونيّة الأب ، الأب وديع سقيّم، رئيس الدير الأب سابا سابا، المدير الأب فرنسيس، جمهور الدير، وجماعة من الآباء، وقد ألقى كلمةً شكر فيها الرهبانية ، وأهله، وأفراد الهيئتين الإداريّة والتعليميّة.في ختام القدّاس، قدّم المدير الأب فرنسيس باسم أفراد الهيئتين الإداريّة والتعليميّة، كأس القدّاس هديّة للأب الجديد الياس لكي يستذكرهم في كلّ ذبيحة إلهيّة يقرّبها، كما قدّم درعًا تذكاريًّة لتخليد المناسبة لكلّ من الأب الياس بركات، ورفيقيه في السيامة الأب أبي ديب، والأب شهوان.ثم قطع قالب من الحلوى وكان كوكتيل للمناسبة، والتقطتِ الصّور التذكاريّة.