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أفراح ومناسبات
بيضون في احتفال تخريج طلاب في برج قلاوية: إذا سقطت المدرسة الرسمية سقط لبنان
Lebanon 24
24-06-2025
|
01:45
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أقامت مدرسة برج قلاوية المتوسطة الرسمية احتفال تخريج طلاب الصف التاسع أساسي 2024-2025، "دفعة الشهيد المختار حسين رميتي"، برعاية النائب الدكتور أشرف بيضون وحضوره وحضور أعضاء قيادة حركة "أمل" في إقليم جبل عامل، مدير الجامعة الإسلامية فرع صور مسؤول الشباب والرياضة الدكتور غسان جابر، المسؤول التربوي الدكتور حسين عواركة، المسؤول التنظيمي للمنطقة التاسعة حسان دبوق وأعضاء لجنة المنطقة، شعبة برج قلاوية، رئيس بلدية برج قلاوية المهندس محمد حسن نورالدين وأعضاء من
المجلس البلدي
، مخاتير البلدة، رئيس نادي التضامن صور الدكتور جهاد قنديل، مديرة مدرسة برج قلاوية الرسمية ماي مهدي توبة والهيئة التعليمية، فاعليات تربوية، بلدية، إختيارية، طبية، أمنية وأهلية، ذوي الطلاب ورئيس مكتب تبنين للأمن العام النقيب مصطفى جواد.
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استهل الاحتفال بدخول الطلاب، تلاوة آيات من القرآن
الكريم
للطالب علي زيتون ثم النشيد الوطني عزفته الفرقة الموسيقية لكشافة الرسالة الإسلامية، الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن روح الشهيد رميتي وشهداء البلدة ،ترحيب بالحضور للشاعر علي قانصوه فكلمة الخريجين للطالبة ريان شهلا.
ثم ألقى رئيس مجلس الأهل رفيق رميتي كلمة إستذكر فيها "الشهيد المختار حسين رميتي" معاهدا، "البقاء على
العهد
وأن نبقى راعين لهذه المدرسة التي تعتبر وديعتك ".
بدورها، اعتبرت مديرة المدرسة أن "هذا الصرح التربوي الذي نفتخر به، لا يزرع
العلم
فحسب بل يزرع القيم ويغرس الأخلاق ويصنع الإنسان".
بيضون
النائب بيضون، إستهل كلامه بالحديث "عن الشهيد المختار حسين رميتي الذي بإرادته ووجعه هزم آلة العدو الصهيوني، فألف تحية له وألف مباركة لـ 46 سفيرا حملوا لواء العلم ولواء الأخلاق من هذه المدرسة العريقة متوسطة برج قلاوية الرسمية، وأنتم اليوم ستكونون سفراء لهذا الشهيد البطل وكل
الشهداء
".
وقال: "كما قام مجلس الجنوب بتوجيهات من دولة
الرئيس نبيه بري
بترميم وتأهيل وإعادة إحياء أكثر من 146 مدرسة في الآونة الأخيرة من جراء العدوان الصهيوني الأخير، سيكون قسم الروضات تكملة لهذه المدرسة العريقة وسيحتفل أباء بلدة برج قلاوية كما كل البلدات المجاورة بأبنائهم الخريجين من هذا الصرح".
تابع: "أعاهدكم وأنا كالراهب الذي نذر نفسه للمدرسة الرسمية تعزيزا وتطويرا وتقدما وريادة، لإنني من المؤمنين وانا واحد من أبناء الجنوب وأنا إبن مدرسة الإمام القائد السيد موسى
الصدر
وإبن مدرسة حامل أمانة هذا النهج،
دولة الرئيس
نبيه بري
باني المدارس على كل دساكر وتلال جبل عامل، لأنه إذا سقطت المدرسة الرسمية سقطت التربية وإذا سقطت التربية سقط
لبنان
كل لبنان".
ختم: "سأبذل كل جهد وبتوجيهات من دولة الرئيس لأنه حريص على المدرسة الرسمية، لأنه مؤمن بأن عودة الجنوب تبدأ أولا بعودة فتح أبواب كل مدارسنا، لا سيما المدارس الرسمية في كل بلداتنا الجنوبية".
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