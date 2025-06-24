Advertisement

أفراح ومناسبات

احتفال باليوم العالمي للمرأة في الهندسة بمحاضرات علمية في نقابة مهندسي بيروت

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:18
A-
A+

Doc-P-1381830-638863645002299748.jpg
Doc-P-1381830-638863645002299748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت لجنة المهندسات اللبنانية في نقابة المهندسين في بيروت احتفالية علمية ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة في الهندسة برعاية وحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب فادي حنا وأعضاء من مجلس النقابة الحاليين والسابقين وعدد كبير من المهندسات العاملات في القطاعين العام والخاص وطالبات هندسة في جامعات من لبنان.
Advertisement
وكانت كلمة للنقيب فادي حنا استهلها بتوجيه تحية من القلب الى كل مهندسة في يومها العالمي، وقال: "سأزيد لأقول تحية لكل امرأة تتحمل مهندس وتقف الى جانبه سندا وكيف إذا كانت هذه المرأة ام او زوجة نقيب المهندسين، اعانها الله واعطاها الصبر. ألف تحية لكل مهندسة اختارت تخوض هذا المجال الحيوي وتكسر الحواجز وتثبت ان لا شيء مستحيل امام الإرادة والكفاءة والتحية أيضا لكل طالبة هندسة عندما حلم كبير ولكل شخص ساعد وساند المهندسة لتكون موقعها اليوم. في هذا اليوم المميز، نقول شكرا كل من تعب، شكرا لكل فكرة، شكرا لكل مشروع شاركتن فيه، ولكل تحد واجهتيه وخرجت منه اقوى. المهندسة  شريكة حقيقية في بناء البلد والامل بجهدها واصرارها على الأرض وهي حصانة لصون الكرامة المهنية، من هنا اثبتت المهندسة المرأة حالها بكل المجالات، وهي عنصر أساسي على الدوام في البناء والابداع ووجودها يغني المهنة ويدفعها الى الامام. المهندسة لها تجارب بالتصميم والتكنولوجيا والعمارة والانشاء والزراعة الهندسية الطبية وصولا للذكاء الاصطناعي وهي تترك اثرا كبيرا لأنها تشارك برسم المستقبل وحل المشاكل. نراها في الورش تقف تحت الشمس والشتاء تفكر بعقلها وتعمل بيدها والبسمة على وجهها لانها قديرة على مواجهة الصعاب والتحديات وكيف لا وهي الام والاخت والمربية".
اضاف:"نرى المهندسة في المكاتب تدرس المشاريع، وتقدم أفكارا جريئة وذكية، وتعمل بدقة وضمير كما عودتنا. ونراها بالمؤتمرات رافعة اسمها واسم بلادها ومحافظة على القيم وعلى صورة المرأة اللبنانية المهندسة المثقفة والمقدامة القادرة والملهمة. المهندسات اليوم يدرن كبريات الشركات والمشاريع العالمية، وهن على قدر المسؤولية وأكثر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ويقدن فرقا فارضين وجودهن بقوة".
وتوجه الى المهندسات بالقول: "نحن في نقابة المهندسين نؤمن كل الايمان بقدراتكن، ونعمل دوما لنوفر بيئة مناسبة للتقدم والتطور. دعمكن ليس حق فقط بل هو ضرورة الزامية، واجبنا كنقابة ندعمكن ونقوي حضوركن ونكسر أي حواجز تعيق تقدمكن ونفتح لكن آفاق أكبر".

ختم: "اعدكن فتح المجال أكثر وأكثر للمهندسات لان اللمسات النسائية الإبداعية واضحة ومؤثرة بكل تفاصيل العمل، نحن فخورون بكن وفخورون بكل خطوة تخطونها لتثبتن ان مكان المرأة هو بكل مكان من القرار الى الميدان من المخططات الى القيادة".

مواضيع ذات صلة
ندوة في نقابة مهندسي طرابلس حول إعادة الإعمار بالتقنيات الحديثة والمستدامة
lebanon 24
24/06/2025 18:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاب جامعة الـ AUL احتفلوا باليوم العالمي للدراجة الهوائية
lebanon 24
24/06/2025 18:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لنقابة أطباء لبنان – طرابلس
lebanon 24
24/06/2025 18:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
lebanon 24
24/06/2025 18:26:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:12 | 2025-06-24
07:07 | 2025-06-24
04:45 | 2025-06-24
04:15 | 2025-06-24
03:18 | 2025-06-24
01:45 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24