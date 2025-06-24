احتفال باليوم العالمي للمرأة في الهندسة بمحاضرات علمية في نقابة مهندسي بيروت

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نظمت لجنة المهندسات في احتفالية علمية ضمن فعاليات للمرأة في الهندسة برعاية وحضور المهندسين اللبنانيين النقيب فادي حنا وأعضاء من الحاليين والسابقين وعدد كبير من المهندسات العاملات في القطاعين العام والخاص وطالبات هندسة في جامعات من .وكانت كلمة للنقيب فادي حنا استهلها بتوجيه تحية من القلب الى كل مهندسة في يومها العالمي، وقال: "سأزيد لأقول تحية لكل امرأة تتحمل مهندس وتقف الى جانبه سندا وكيف إذا كانت هذه المرأة ام او زوجة نقيب المهندسين، اعانها الله واعطاها الصبر. ألف تحية لكل مهندسة اختارت تخوض هذا المجال الحيوي وتكسر الحواجز وتثبت ان لا شيء مستحيل امام الإرادة والكفاءة والتحية أيضا لكل طالبة هندسة عندما حلم كبير ولكل شخص ساعد وساند المهندسة لتكون موقعها اليوم. في هذا اليوم المميز، نقول شكرا كل من تعب، شكرا لكل فكرة، شكرا لكل مشروع شاركتن فيه، ولكل تحد واجهتيه وخرجت منه اقوى. المهندسة شريكة حقيقية في بناء البلد والامل بجهدها واصرارها على الأرض وهي حصانة لصون الكرامة المهنية، من هنا اثبتت المهندسة المرأة حالها بكل المجالات، وهي عنصر أساسي على الدوام في البناء والابداع ووجودها يغني المهنة ويدفعها الى الامام. المهندسة لها تجارب بالتصميم والتكنولوجيا والعمارة والانشاء والزراعة الهندسية الطبية وصولا للذكاء الاصطناعي وهي تترك اثرا كبيرا لأنها تشارك برسم وحل المشاكل. نراها في الورش تقف تحت الشمس والشتاء تفكر بعقلها وتعمل بيدها والبسمة على وجهها لانها قديرة على مواجهة الصعاب والتحديات وكيف لا وهي الام والاخت والمربية".اضاف:"نرى المهندسة في المكاتب تدرس المشاريع، وتقدم أفكارا جريئة وذكية، وتعمل بدقة وضمير كما عودتنا. ونراها بالمؤتمرات رافعة اسمها واسم بلادها ومحافظة على القيم وعلى صورة المرأة اللبنانية المهندسة المثقفة والمقدامة القادرة والملهمة. المهندسات اليوم يدرن كبريات الشركات والمشاريع العالمية، وهن على قدر المسؤولية وأكثر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ويقدن فرقا فارضين وجودهن بقوة".وتوجه الى المهندسات بالقول: "نحن في نؤمن كل الايمان بقدراتكن، ونعمل لنوفر بيئة مناسبة للتقدم والتطور. دعمكن ليس حق فقط بل هو ضرورة الزامية، واجبنا كنقابة ندعمكن ونقوي حضوركن ونكسر أي حواجز تعيق تقدمكن ونفتح لكن أكبر".ختم: "اعدكن فتح المجال أكثر وأكثر للمهندسات لان اللمسات النسائية الإبداعية واضحة ومؤثرة بكل تفاصيل العمل، نحن فخورون بكن وفخورون بكل خطوة تخطونها لتثبتن ان مكان المرأة هو بكل مكان من القرار الى الميدان من المخططات الى القيادة".