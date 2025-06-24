إطلاق مهرجانات "نزال سلم ع طرابلس" من وزارة السياحة برعاية لحود وبساط

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عقدت شركة "أورا ميديا" مؤتمرا صحافيا في "قاعة ليلى الصلح" في وزارة السياحة، أطلقت في خلاله مهرجانات بعنوان "نزال سلم ع طرابلس... والهوى شمالي"، برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ووزيري السياحة لورا الخازن والاقتصاد عامر بساط وحضورهما والنائب وضاح الصادق، المديرة العامة لوزارة السياحة جومانا كبريت وعضوي طرابلس أمين المقدم وأحمد بقار، رئيسة مجلس ادارة شركة "أورا ميديا" آية موسى والمدير التنفيذي للشركة عاصم حمزة وممثلين عن الشركات الراعية للمهرجان.,القت لحود كلمة، أعربت فيها عن اعجابها بعنوان مهرجانات طرابلس"، "نزال سلم عطرابلس" مشيرة الى أن "معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس هو مرفق هام جدا، وعلينا كحكومة أن نعمل معا لنجد الطريقة التي يمكننا من خلالها الاستفادة الحقيقية منه. صحيح أنه مرتبط بوزارة الاقتصاد، لكن يجب على كل الوزارات والادارات التعاون لاستثماره بأفضل طريقة".ولفتت لحود الى "غنى طرابلس بطيبة اهلها وثقافتها المحبة"، وقالت: "علينا جميعا الذهاب بشكل مستمر الى طرابلس والاستمتاع بأسواقها وطيبة اهلها. ونحن في وزارة السياحة نعمل للاضاءة على مختلف المناطق ، ولأن تكون السياحة الثقافية والبيئية والدينية والمهرجانات وغيرها من النشاطات على مدار السنة. فكل مناطق غنية جدا بامكاناتها الطبيعية والسياحية، والاكيد أن مدينة طرابلس هي من أهم المدن، ويجب أن ننزل ونسلم على طرابلس دائما، ومن 3 الى 6 كلنا في طرابلس، وهذا امر جميل جدا، ولكم منا كل التشجيع والتهنئة، آملين تكرار هذا النشاط في العديد من المناطق".ثم القى الوزير بساط كلمة، شكر في مستهلها الوزيرة لحود على "استضافتنا اليوم، وعلى هذا التعاون المثمر بين وزارتي الاقتصاد والسياحة في إطلاق مبادرات إنمائية وثقافية مشتركة"، وقال: "نلتقي اليوم لنعلن انطلاق مهرجانات "نزال سلم ع طرابلس"، من ٣ إلى ٦ تموز المقبل في معرض رشيد كرامي الدولي الذي نعيد توجيه الأنظار نحوه عبر هكذا مشاريع حيوية. فطرابلس ليست مدينة تاريخية فحسب، بل ايضا مدينة الطاقات".ولفت الى انه "من خلال هذا المهرجان الذي تنظمه "اورا ميديا" بقيادة آية موسى وعاصم حمزة، سنسلط الضوء على الوجه الإبداعي والحرفي والفني لهذه المدينة. لكن الأهم، هو موقع المعرض نفسه. فمعرض رشيد كرامي الدولي ليش مجرد مساحة ضخمة بتاريخها المعماري الفريد، بل رمز طموحنا المشترك بأن تكون طرابلس مركز إشعاع اقتصادي وثقافي. لذلك نحن كوزارة اقتصاد، نعمل على تشكيل مجلس إدارة جديد للمعرض، والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية وسياحية مستدامة، بالتوازي مع تقويم شامل للأضرار ووضع خطة متكاملة لإعادة التأهيل. كذلك نقوم بدرس سبل التعاون مع القطاع الخاص لنعيد المعرض للعب دوره الطبيعي كنقطة تقاطع بين الاقتصاد والسياحة والثقافة".واوضح ان المهرجانات طرابلس، "هي جزء من رؤية أشمل، حيث من عبرها نمد جسور بين مناطق لبنان المختلفة، لنعيد إطلاق السياحة الداخلية وندعم اقتصاد الإبداع ونبرهن أن لبنان، رغم كل التحديات، ما زال قادرا على الفرح والابداع والجمع"، داعيا الجميع لزيارة طرابلس من ٣ الى ٦ تموز، "ليعيشوا تجربة ثقافية وفنية وإنسانية مميزة. واشكر "اورا ميديا" على شغفها لانجاح المرجانات واحيي كل فريق العمل من وزارة السياحة والداعمين والإعلام على مواكبتهم الحدث".ثم القى النائب الصادق كلمة، استهلها بشكر وزيرة السياحة، "الآتية من قلب وجع السياحة في لبنان"، لافتا الى ان "العلاقة بين السياحة والاقتصاد قوية جدا"، موضحا ان "لبنان يعتمد كثيرا على القطاع السياحي الذي يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وهذا القطاع هو المحرك الاساسي للدورة الاقتصادية".واشار الصادق الى "غنى طرابلس بأهلها الطيبين وكرمهم الكبير الذي يعبر عن لبنان. فمع معرض معرض رشيد كرامي وما تمتلكه طرابلس يجعلها قبلة اساسية للسياحة في لبنان والمنطقة"، داعيا لـ"الاسراع بتشكيل الهيئة الادارية للمعرض". (الوكالة الوطنية)