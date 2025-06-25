مركز "سليم سعد الثقافي الدولي" وزع برنامج نشاطاته

Advertisement

وزع "مركز سليم سعد الثقافي الدولي – عين زحلتا – ، برنامج نشاطاته التي سيقيمها خلال شهر حزيران وتموز وآب وأيلول، على الشكل التالي:الجمعة27 حزيران: ندوة عن تحديث الزراعة في ظروف جبالنا تتضمن: "بعض التقنيات المضاعفة لجدوى الإستثمار في حقولنا"، يشارك فيها كل من: الشيخ توفيق أبو الرائد في نمط الزراعة المائية، لمزارع مجيد الرائد في نمط الأشجار المثمرة والمثقلة والدكتور داود رعد الخبير في الموارد المائية و .الجمعة 4 : محاضرة بعنوان"المهن في المنظور اللاهوتي"، يلقيها القس سهيل ، ويتخلل النشاط ترانيم و قراءات.الجمعة 11 تموز: المحافظ فليفل والبروفسور سليم سعد في ندوة بعنوان "الإنماء عبر تنظيم الفاعليات المدنية".السبت 12 تموز: ندوة بعنوان "البرنامج الإنتخابي الأفضل للبنان" يشارك فيها العميد الدكتور كمال حمَّاد والدكتور ناصر .الجمعة 18 تموز: لقاء شعري زجلي مع الشاعرة رنده البنا و الشعراء: ناصر المهتار والعندليب عماد أبو زور وشامل بحمد وبسام الأحمدية يرافقهم على العود الفنان عماد السبلاني.الجمعة 25 تموز: قراءات أدبية من أعمال الأديبة الدكتورة دعد عبد الخالق بمشاركة ومرافقة عزفية للفنان ربيع .الأحد 27 تموز: حفلة ترانيم مع المرنمة شمس سعد بدر والفرقة الموسيقية.الجمعة1 آب: عيد الزجل اللبناني وتكريم الراحل الشاعر كمال سلمان صاحب مبادرة تأسيس عيد الزجل اللبناني في العام 2013 في مركز سليم سعد الثقافي الدولي في عين زحلتا مع الشعراء: فارس عبد ، موسى جعفر وحاتم الفارس والضيوف: جوجو يحيى وسليم بوغانم وغسان بو عماد.الجمعة 8 آب: محاضرة بعنوان "منهج تقييم الموسيقى العربية" كمبحث علمي جديد يلقيها الاكاديمي البروفسور سليم سعد ويشارك فيها شرحاً وعزفاً المؤلف الموسيقي نبيل جعفر.الجمعة 15 آب: حفلة موسيقية غنائية مع الفنانين: عفيف شيا وعبدو ياغي ورنا حميدان وحسام بشنق ووسيم جمال وتوفيق عرنوس والفنان المنفرد نبيل كوكاش والمايسترو داني أبو خليل، وضيوف من الفنانين العرب واللبنانيين وضيفة الحفلة الدكتورة ماريا مخول وجديدها في القانون المصغر والشاعرة ليلى نمر هاشم.الجمعة 22 آب: نشاط أكاديمي بعنوان "إختصاصات كلية الفنون الجميلة والعمارة وسوق العمل" برعاية العميد الدكتور هشام .الجمعة 29 آب: محاضرة بعنوان "من هو الأقوى؟ الدولار أم ؟ أم العملة الرقمية في التقلبات الإقتصادية العالمية"، يلقيها الباحث الإقتصادي الأستاذ ياسر الصبَّان.الجمعة 5 أيلول: أمسية شعرية فصحى للشاعر رامز الدقدوقي الشاعرة ليلى نمر هاشم والشعراء الضيوفتقام النشاطات عند السادسة مساء، في مركز سليم سعد الثقافي الدولي - عين زحلتا – كرم الحجر- الشوف.