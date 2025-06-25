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أفراح ومناسبات

مدرسة شوكين الرسمية افتتحت معرضها "جيل مبدع .. عالم متغير"

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:18
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افتتحت مدرسة شوكين الرسمية، برعاية رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية أكرم ابو شقرا، المعرض المدرسي بعنوان :"جيل مبدع.. عالم متغير"، في حضور رئيس بلدية شوكين حسين علي احمد، رئيس بلدية القصيبة  محمد منصور، مديرة المدرسة  نسرين شعيب، مسؤول الأنشطة الرياضية والكشفية في المنطقة التربوية عبد الله عساف وشخصيات واهالي الطلاب.
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بعد النشيد الوطني ونشيد مدرسة شوكين الرسمية افتتاحا، وكلمة ترحيب وتعريف للمربية زينة أمين، ثم قدمت مجموعة من التلامذة فقرة شعرية بعنوان "سوق عكاظ"، بعدها ألقت التلميذة لين فقيه قصيدة مميزة بعنوان "تأشيرة".
 
ثم كانت كلمة لمديرة المدرسة شرحت فيها مراحل تطور المدرسة "حتى أصبحت اليوم مدرسة مرشحة لتكون عضوا في منظمة البكالوريا الدولية بعد إنجازاتها العديدة ومنها نيل جائزة المدرسة الدولية وغيرها الكثير".
ووعدت الأهالي بلقاءات في بداية العام القادم بإذن الله لكل حلقة تعليمية على حدة، لشرح تفاصيل برامج البكالوريا الدولية وكيفية تطبيقها في مدرستنا بما يتناسب مع مناهجنا وقيمنا وبيئتنا، كما عرضت أهمية هذا المعرض الذي يختلف عن المعارض السابقة التي كانت تنظمها المدرسة، حيث تجدون كل صف قد اختار فكرة مركزية واحدة ويقدمها مستخدما كافة المواد من اللغات إلى الرياضيّات والعلوم والإجتماعيات والفنون، وهكذا لأننا نعتمد في منهجيتنا الجديدة عنوان " التعلم لأجل الحياة"، ويصب تعليم كافّة المواد في هذا الهدف، حيث سنبتعد عن الحشو ونقترب أكثر من التعليم عبر التجربة وعبر المشروع وعبر الأنشطة المختلفة التي تغذي كافة جوانب شخصيّة الطالب وتساعده في الإستفادة منها في حياته وفي بناء مستقبله".
 
ثم كانت كلمة لراعي الاحتفال، أكد فيها "أن مدرسة شوكين هي مدرسة متميزة ورائدة وسباقة باعتماد المنهجية المواكبة للتطور". وحيا الكادر التعليمي والإداري في المدرسة الذي يعمل بشكل دائم لتطوير ذاته نحو الأفضل.
 
وبعد ذلك، تم افتتاح المعرض المميز والغني بالأفكار والأعمال العلمية والأدبية والفنية والحرفية والتراثية وجميعها من صنع التلامذة وتقديمهم.
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