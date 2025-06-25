جامعة الحريري أطلقت مجلس المستشارين الدوليين

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أطلقت جامعة (RHU) رسميا مجلس المستشارين الدوليين (BIA)، في "خطوة استراتيجية ترسخ حضور الجامعة على الساحة العالمية، وتعزز رسالتها في التميّز الأكاديمي، والحوار الإقليمي والدولي"، بحسب بيان للجامعة.حضر الحفل ممثل وزير المهجرين الدكتور كمال شحادة أحمد محمود، ممثل سفير دولة فلسطين أشرف دبور نزيه شمة، السابقة الدكتورة ريا الحسن، نقيب المحامين فادي المصري، النائب السابق لحاكم الدكتور رائد شرف الدين، نقيب المحامين، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في فايز البزري، اعضاء مجلس الامناء: أحمد حجازي، فادي فواز والدكتورة فرح تميم، الدكتور نسيب غبريل، رئيس جمعية رجال الأعمال علي عبدالله، رئيس منظمة "رواد الأعمال" - فرع الدكتور وسام فهد، وشخصيات قانونية واقتصادية وتربوية.بداية النشيد الوطني ونشيد الجامعة، فكلمة ترحيبية ألقتها مديرة مكتب التواصل وشؤون الخريجين وعريفة الحفل رفال طبّاع، وصفت فيها الحدث بأنه "بداية فصل جديد جريء في مسيرة RHU" يستند إلى إرث المؤسس الرئيس الشهيد رفيق ، وإلى الرؤية الحكيمة لرئيسة مجلس الأمناء السيدة نازك رفيق الحريري".لادقيوقال رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي، الذي كُرِّم لدوره في تأسيس المجلس: "نحن لا نطلق مجرد مجلس، بل نرسخ التزاما وطنيا بإعادة بناء الوطن عبر التعليم، والتميز، والخدمة. مجلس المستشارين الدوليين هو دعوة لتوحيد قادة العالم خلف رؤية واحدة للعطاء والتمكين والإلهام. إنه تجسيد للتحول الحقيقي: في المؤسسات، في حياة الطلاب، وفي مستقبل الوطن".ونقل لادقي رسالة من السيدة نازك الحريري، أكدت فيها التزامها "الراسخ بدعم مسيرة الجامعة ورؤيتها للمستقبل".ثم قدم أعضاء مجلس المستشارين الدوليين، بدءا برئيس المجلس الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة Altitude لإدارة التعليم الدكتور إيلي أنطوان سامية، الشريك الإداري في Galliott Capital Advisorsأنطوان ، الشريك في دار معوض باسكال معوض، المطورة المجتمعية وقائدة الأعمال ريتا بتجنّي، مؤسس ومدير عام شركة Statistics Lebanon Ltd ربيع الهبر، الدكتور جهاد دوغلاس عالم ورائد أعمال، القاضي بيار فرانسيس قاضٍ في المجتمع المدني، ومارغريت شوييري باذرلي مديرة تنفيذية ومستشارة ثروات.ساميةوقدم سامية شاملا لرؤية المجلس وأهدافه، مشددا على "انسجام المبادرة مع إيمان الشهيد رفيق الحريري بأن التعليم هو المحرّك الأول للتغيير والنهضة"، معلنا عن مبادرات مستقبلية سيتبناها المجلس.ولفت البيان الى أن "توقيع ميثاق مجلس المستشارين من قبل الدكتور لادقي والدكتور سامية شكل لحظة رمزية ومحورية، تؤكد الطرفين برؤية RHU في التميّز المحلي والتأثير الإقليمي والريادة العالمية".وشارك أعضاء المجلس في الحفل حضورا أو عبر كلمات مسجلة، اذ ألقى معوض ودوغلاس رسائل مصوّرة تناولت أهمية التعليم كأداة تحولية.أما حضورا، فعرضت بتجنّي والهبر وباذرلي لافكار عن القيادة الأكاديمية والتعاون العالمي وأثر التعليم في المجتمعات.