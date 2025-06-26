29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
كاريتاس جزين تحتفل بقداس الشكر السنوي
Lebanon 24
26-06-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت رابطة كاريتاس
لبنان
– إقليم
جزين
، قداس الشكر السنوي في
كنيسة
مار شربل في بلدة جلّ ناشي – قضاء جزين، ترأسه رئيس الرابطة الأب ميشال عبود، وعاونه منسّق جهاز الأقاليم الأب رولان مراد، بمشاركة لفيف من الكهنة، وحضور راعي أبرشية
صيدا
المارونية
المطران مارون العمار.
Advertisement
وشهد الاحتفال حضور حاشد من الفاعليات السياسية والبلدية، وممثلين عن
الأجهزة الأمنية
، إلى جانب
نائب رئيس
كاريتاس الدكتور
نقولا
الجحار، المدير التنفيذي السيد جيلبير زوين، عدد من رؤساء الأقاليم والجمعيات الأهلية.
في كلمته، أشاد المطران العمار بجهود كاريتاس جزين خلال الحرب الأخيرة، مؤكدًا أنهم عملوا بشجاعة وإيمان، وقدّموا من وقتهم ومواردهم لخدمة المهجّرين. وذكّر بأن المحبة هي أحد وجوه الكنيسة الأساسية، مشددًا على أن كاريتاس لا توزع فقط مساعدات، بل تجسّد تعليم
المسيح
من خلال التضحية والعطاء من القلب.
وأكد أن تبرعات كاريتاس تأتي بمعظمها من البسطاء الذين يضحّون بلقمتهم لإعانة غيرهم، ما يضفي بركة حقيقية على عمل الرابطة.
بدوره، شكر
الخوري
الياس بو
راشد المطران العمار على دعمه للإقليم، مشيدًا بمساهمات جميع العاملين من مكتب وشبيبة وسيدات مطبخ المحبة، وكذلك بأصحاب الأيادي البيضاء الذين مكّنوا الإقليم من تحويل العمل الاجتماعي إلى شراكة قائمة على المحبة الحقيقية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
قداس الشكر السنوي لرابطة كاريتاس – إقليم صور
Lebanon 24
قداس الشكر السنوي لرابطة كاريتاس – إقليم صور
26/06/2025 17:04:47
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اقليم كاريتاس المتن الثالث احتفل بقداسه السنوي
Lebanon 24
اقليم كاريتاس المتن الثالث احتفل بقداسه السنوي
26/06/2025 17:04:47
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس الشكر لرابطة كاريتاس لبنان - اقليم طرابلس في كنيسة مار مارون
Lebanon 24
قداس الشكر لرابطة كاريتاس لبنان - اقليم طرابلس في كنيسة مار مارون
26/06/2025 17:04:47
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
26/06/2025 17:04:47
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قداس احتفالي في دير سيدة اللويزة في الذكرى الـ 27 لرحيل الأب طربيه
Lebanon 24
قداس احتفالي في دير سيدة اللويزة في الذكرى الـ 27 لرحيل الأب طربيه
04:49 | 2025-06-26
26/06/2025 04:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى
Lebanon 24
"الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى
01:20 | 2025-06-26
26/06/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الحريري أطلقت مجلس المستشارين الدوليين
Lebanon 24
جامعة الحريري أطلقت مجلس المستشارين الدوليين
09:42 | 2025-06-25
25/06/2025 09:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
منظّمة مالطا احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بحضور السيّدة الأولى
Lebanon 24
منظّمة مالطا احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بحضور السيّدة الأولى
09:31 | 2025-06-25
25/06/2025 09:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دورة رياضية في بكيفا تكريما للطبيب الراحل نبيل البراضعي
Lebanon 24
دورة رياضية في بكيفا تكريما للطبيب الراحل نبيل البراضعي
09:08 | 2025-06-25
25/06/2025 09:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
Lebanon 24
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
14:30 | 2025-06-25
25/06/2025 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
12:35 | 2025-06-25
25/06/2025 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
04:49 | 2025-06-26
قداس احتفالي في دير سيدة اللويزة في الذكرى الـ 27 لرحيل الأب طربيه
01:20 | 2025-06-26
"الفرح خميرة الحياة".. احتفال في سجن رومية بمناسبة عيدي الأب والموسيقى
09:42 | 2025-06-25
جامعة الحريري أطلقت مجلس المستشارين الدوليين
09:31 | 2025-06-25
منظّمة مالطا احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بحضور السيّدة الأولى
09:08 | 2025-06-25
دورة رياضية في بكيفا تكريما للطبيب الراحل نبيل البراضعي
07:18 | 2025-06-25
مدرسة شوكين الرسمية افتتحت معرضها "جيل مبدع .. عالم متغير"
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24