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كاريتاس جزين تحتفل بقداس الشكر السنوي

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:22
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أقامت رابطة كاريتاس لبنان – إقليم جزين، قداس الشكر السنوي في كنيسة مار شربل في بلدة جلّ ناشي – قضاء جزين، ترأسه رئيس الرابطة الأب ميشال عبود، وعاونه منسّق جهاز الأقاليم الأب رولان مراد، بمشاركة لفيف من الكهنة، وحضور راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار.
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وشهد الاحتفال حضور حاشد من الفاعليات السياسية والبلدية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، إلى جانب نائب رئيس كاريتاس الدكتور نقولا الجحار، المدير التنفيذي السيد جيلبير زوين، عدد من رؤساء الأقاليم والجمعيات الأهلية.

في كلمته، أشاد المطران العمار بجهود كاريتاس جزين خلال الحرب الأخيرة، مؤكدًا أنهم عملوا بشجاعة وإيمان، وقدّموا من وقتهم ومواردهم لخدمة المهجّرين. وذكّر بأن المحبة هي أحد وجوه الكنيسة الأساسية، مشددًا على أن كاريتاس لا توزع فقط مساعدات، بل تجسّد تعليم المسيح من خلال التضحية والعطاء من القلب.

وأكد أن تبرعات كاريتاس تأتي بمعظمها من البسطاء الذين يضحّون بلقمتهم لإعانة غيرهم، ما يضفي بركة حقيقية على عمل الرابطة.

بدوره، شكر الخوري الياس بو راشد المطران العمار على دعمه للإقليم، مشيدًا بمساهمات جميع العاملين من مكتب وشبيبة وسيدات مطبخ المحبة، وكذلك بأصحاب الأيادي البيضاء الذين مكّنوا الإقليم من تحويل العمل الاجتماعي إلى شراكة قائمة على المحبة الحقيقية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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