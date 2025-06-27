"ملتقى الألوان" شارك في سمبوزيوم الرسم على هامش مؤتمر "البيئة البحرية في لبنان" في السرايا

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شارك "ملتقى الألوان الفني" في فعاليات السمبوزيوم الفني للرسم المباشر الذي نُظّم على هامش مؤتمر "البيئة البحرية في "، والذي انعقد في السرايا الحكومية وسط حضور رسمي وعلمي وثقافي، وذلك بتنظيم من بالشراكة مع للبحوث العلمية وبرنامج الإنمائي في لبنان، برعاية سلام وحضور وزيرة البيئة تمارا .وجاءت مشاركة الملتقى عبر مجموعة من الفنانين التشكيليين، الذين عبّروا بريشاتهم عن البيئية الملحّة التي تواجه البيئة البحرية في لبنان، مسلطين الضوء على جمال الطبيعة الساحلية من جهة، وعلى المخاطر المحدقة بها من جهة أخرى، من تلوّث المياه إلى تدهور التنوع البيولوجي وتراجع السمكية.واشار بيان عن الملتقى الى" تفاعل الحضور الرسمي والمشاركين في المؤتمر مع الأعمال الفنية المباشرة التي أضفت بُعدًا بصريًا وإنسانيًا على القضايا العلمية المطروحة، وعكست انسجام الفن مع الرسالة البيئية. واعتُبرت مشاركة الملتقى نموذجًا حيًا للتكامل بين الفنون والمجتمع في خدمة التنمية المستدامة".وفي ختام السمبوزيوم جالت وزيرة البيئة تمارا الزين على الفنانين واخذت الصور التذكارية .وشارك في النشاط الفنانون : محمد علوش، بسكال مسعود، فادي الخنسا،وفاء سلوم، فدوى حمدان، ثريا حلال،غادة الأغا،جنى ،هبة برو ، مها ، زينة مهدي، عبير سليم، ميسون اسماعيل، فاطمة غملوش، جيزيل بو سمعان عيد، ماتيلدا فغالي، محمد طوقان والمخرج نزها والشاعرة هبة علاء الدين .واشار رئيس الملتقى محمد علوش إلى أن " الملتقى يواصل منذ سنوات أداء دوره الفاعل في الحراك الثقافي والفني في لبنان، عبر معارض فنية، ورش عمل، وفاعليات توعوية، تجمع بين الإبداع الفني والرسائل الاجتماعية والوطنية والبيئية، ويركز كثيرا على التدوير الفني والحفاظ على التراث".