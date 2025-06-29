Advertisement

أفراح ومناسبات

إحياء الذكرى الـ48 لمجزرة وادي رعيان في القاع

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1384279-638868044403676392.png
Doc-P-1384279-638868044403676392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أحيا حزب الكتائب الذكرى الـ48 لمجزرة وادي رعيان في البقاع الشمالي، التي وقعت عام 1978 خلال فترة الوجود السوري في لبنان، وراح ضحيتها 26 شابا من بلدات القاع، رأس بعلبك، وجديدة الفاكهة.
Advertisement

أقيمت المناسبة في كنيسة مار شربل في بلدة القاع، حيث ترأس القداس الأب إليان نصرالله والراهب الماروني ليشا عسروع، ثم انطلقت مسيرة لوضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء في جبانة البلدة، تكريما لتضحياتهم.

حضر الذكرى ممثل رئيس الحزب المفتش العام ناجي بطرس، نائب الأمين العام إيلي زهر، وحشد من الفعاليات الحزبية والاجتماعية والأهالي، الذين شاركوا في إحياء هذه الذكرى الوطنية.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اصابة 3 أشخاص جراء استهداف رعيان في وادي جنعم في اطراف شبعا
lebanon 24
29/06/2025 19:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا – إهدن في الذكرى 47 لمجزرة إهدن: لبنان بأمس الحاجة الى المسامحة
lebanon 24
29/06/2025 19:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 31 شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمركز توزيع المساعدات في رفح وشهيد آخر في مجزرة جسر وادي غزة
lebanon 24
29/06/2025 19:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح معرض في المكتبة الوطنية احياء للذكرى ال80 للعلاقات الدبلوماسية اللبنانية المكسيكية
lebanon 24
29/06/2025 19:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:34 | 2025-06-29
06:33 | 2025-06-29
03:52 | 2025-06-28
10:21 | 2025-06-27
09:58 | 2025-06-27
05:49 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24