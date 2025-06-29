إحياء الذكرى الـ48 لمجزرة وادي رعيان في القاع

Advertisement

أحيا الذكرى الـ48 لمجزرة وادي رعيان في ، التي وقعت عام 1978 خلال فترة الوجود السوري في ، وراح ضحيتها 26 شابا من بلدات القاع، رأس ، وجديدة الفاكهة.أقيمت المناسبة في كنيسة مار شربل في بلدة القاع، حيث ترأس القداس الأب إليان والراهب ليشا عسروع، ثم انطلقت مسيرة لوضع أكاليل من الزهور على أضرحة في جبانة البلدة، تكريما لتضحياتهم.حضر الذكرى ممثل المفتش العام ناجي ، نائب زهر، وحشد من الفعاليات الحزبية والاجتماعية والأهالي، الذين شاركوا في إحياء هذه الذكرى الوطنية.