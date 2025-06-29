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أفراح ومناسبات
إحياء الذكرى الـ48 لمجزرة وادي رعيان في القاع
Lebanon 24
29-06-2025
|
07:33
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أحيا
حزب الكتائب
الذكرى الـ48 لمجزرة وادي رعيان في
البقاع
الشمالي
، التي وقعت عام 1978 خلال فترة الوجود السوري في
لبنان
، وراح ضحيتها 26 شابا من بلدات القاع، رأس
بعلبك
، وجديدة الفاكهة.
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أقيمت المناسبة في كنيسة مار شربل في بلدة القاع، حيث ترأس القداس الأب إليان
نصرالله
والراهب
الماروني
ليشا عسروع، ثم انطلقت مسيرة لوضع أكاليل من الزهور على أضرحة
الشهداء
في جبانة البلدة، تكريما لتضحياتهم.
حضر الذكرى ممثل
رئيس الحزب
المفتش العام ناجي
بطرس
، نائب
الأمين العام
إيلي
زهر، وحشد من الفعاليات الحزبية والاجتماعية والأهالي، الذين شاركوا في إحياء هذه الذكرى الوطنية.
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