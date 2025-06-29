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أفراح ومناسبات
بلدية قرطبا تعلن مهرجان "مار الياس" لـ3 أيام احتفالًا بالعيد
Lebanon 24
29-06-2025
|
07:34
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أعلن
رئيس المجلس البلدي
في
قرطبا
فادي مارتينوس
في بيان، خلال جلسة تشاور مع
أعضاء المجلس البلدي
، عن إطلاق مهرجان "
مار الياس
" (Mar Elias Festival) لمناسبة عيد مار الياس، حيث يقام المهرجان على مدى ثلاثة أيام، في 18 و19 و20
تموز
الشهر المقبل، ويحيي فعالياته مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم
جو أشقر
وماجد موصللي، تعبيرا عن شكر وامتنان الرئيس مارتينوس لعائلات قرطبا.
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وأكد مارتينوس في البيان، "دعم البلدية للمهرجان الذي تنظمه لجنة مهرجانات قرطبا في شهر آب"، مشيرا إلى "دعم البلدية للمخيمات الصيفية التي ستنظمها الهيئات التربوية والكشفية والرياضية والاجتماعية في البلدة خلال هذا الصيف".
تجدر الإشارة إلى أن حضور فعاليات مهرجان "مار الياس" سيكون مجانيا لجميع الزوار، مما يجعله فرصة مميزة للاستمتاع بالأجواء الفنية والثقافية في قرطبا.
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