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أفراح ومناسبات

إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما في سينما الكوليزيه في 13 أيلول

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:54
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 أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي"  موعد إفتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية، بعد عقود على إقفالها في شارع الحمرا في بيروت، لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما في 13 أيلول وبمشاركة فرق مسرحية عربية وأجنبية .
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وأكد مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي في بيان، أن "الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان"، مضيفاً: "بفضل جهود الشباب المتطوّعين، سوف نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق اللبنانية عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المساحات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تُعتبر أكثر ثاني مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان بعد مدينة طرابلس" . (الوكالة الوطنية للإعلام)
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