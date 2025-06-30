إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما في سينما الكوليزيه في 13 أيلول

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أعلنت " " و"مسرح إسطنبولي" موعد إفتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية، بعد عقود على إقفالها في في ، لتتحول الى ، ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع إطلاق مهرجان المسرحي الدولي للمونودراما في 13 أيلول وبمشاركة فرق مسرحية عربية وأجنبية .وأكد مؤسّس اللبناني الممثّل والمخرج إسطنبولي في بيان، أن "الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان"، مضيفاً: "بفضل جهود الشباب المتطوّعين، سوف نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المساحات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تُعتبر أكثر ثاني مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان بعد مدينة " . (الوكالة الوطنية للإعلام)