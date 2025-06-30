أمسية شعرية في الرابطة الثقافية في طرابلس

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وكان بداية ،تناول الشاعر ابراهيم أسعد الفلسفة في قصيدة والوطن في أخرى كما العشق .والشاعر عبد الدهيبي غلب على قصائدة العشق والوجدان. والشاعر سعد الدين شلق تلا قصائده الوجدانية سافرت بنا الى عالم سماوي رائع.شعراؤنا تقلدوا أوْسِمة الجمال وقلّدوها لسامِعيهم بدفق مشاعر الحب والبوح حيناً، وبالكلمة الخاشعة أحياناً، المتأرجحة بين الأرض والسماء الممزوجة بفيضٍ من الوَلَهِ المكنون.ثم كانت الجدارية وموضوعها قرين لإبداع شعرائنا في تلاوين أشعارهم وبلاغة تعابيرهم وصورهم المحلِّقة عاليا.وكانت هناك وقفات فنية عزفا وغناءً للفنان .وشارك في الحفل تنوّعَ من ممثلي روابط وهيئات ثقافية وفنية وتربوية وإعلامية وخدماتية ونقابية وأصدقاء. (الوكالة الوطنية للإعلام)