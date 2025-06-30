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أفراح ومناسبات

أمسية شعرية في الرابطة الثقافية في طرابلس

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:34
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 أقيمت أمسية شعرية في الرابطة الثقافية، جمعت رواد الشعر والفلسفة والتربية والفن في مدينة طرابلس، شارك فيها سعد الدين شلق .عبد الرحمن الدهيبي. ابراهيم أسعد. ومهى الجماس  التي قدمت جدارية بعنوان  (الفصول الاربعة والتي تُحاكي أُسطورة الخلق والتجدد الدائم؛ أدون وعشتار) كما قدمت  الشعراء قائلة :  تجمع بينهم الكلمة والتربية والإبداع في الصور الشعرية كما العمق في الفكر والتعبير.
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وكان بداية ،تناول الشاعر ابراهيم أسعد الفلسفة في قصيدة والوطن في أخرى كما العشق الصوفي

والشاعر عبد الرحمن الدهيبي غلب على قصائدة العشق والوجدان. والشاعر سعد الدين شلق تلا قصائده الوجدانية سافرت بنا الى عالم سماوي رائع. 

شعراؤنا تقلدوا أوْسِمة الجمال وقلّدوها لسامِعيهم بدفق مشاعر الحب والبوح حيناً، وبالكلمة الخاشعة أحياناً، المتأرجحة بين الأرض والسماء الممزوجة دوما بفيضٍ من الوَلَهِ المكنون. 

ثم كانت الجدارية وموضوعها قرين لإبداع شعرائنا في تلاوين أشعارهم وبلاغة تعابيرهم وصورهم الصوفية المحلِّقة عاليا. 

وكانت هناك وقفات فنية عزفا وغناءً للفنان محمد سيف.

 وشارك في الحفل تنوّعَ من ممثلي روابط وهيئات ثقافية وفنية وتربوية وإعلامية وخدماتية ونقابية  وأصدقاء. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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