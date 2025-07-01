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أفراح ومناسبات
إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما في سينما الكوليزيه التاريخية
Lebanon 24
01-07-2025
|
12:01
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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن موعد إفتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية، بعد عقود على إقفالها في شارع
الحمرا
في
بيروت
، لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع إطلاق مهرجان
لبنان
المسرحي الدولي للمونودراما في 13 أيلول وبمشاركة فرق مسرحية عربية وأجنبية ، وتعتبر سينما الكوليزيه واحدة من أقدم دور
العرض
السينمائية حيث شيدت عام 1945 وشهدت على العصر الذهبي للمسرح والسينما في لبنان، وعرضت فيها أهم الأفلام العربية والأجنبية.
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وأكد مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الممثّل والمخرج
قاسم
إسطنبولي أن "الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان"، مضيفاً: "بفضل جهود الشباب المتطوّعين، سوف نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق
اللبنانية
عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المساحات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تُعتبر أكثر ثاني مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان بعد مدينة
طرابلس
.
هذا ونال إسطنبولي جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في
باريس
، وتم تعيينه مستشاراً ثقافياً في المجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي في بوسطن في
الولايات المتحدة
، وفي مجلس أمناء
أكاديمية
الشارقة للفنون الأدائية لدوره البارز على الصعيد الثقافي في لبنان والمنطقة العربية وعمله على تفعيل اللامركزية ثقافية وتحقيق مبدأ الفن حق للجميع. وتعتبر جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية واحدة من أهم الجوائز الثقافية الدولية وتأسست بمبادرة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، واختارت
لجنة التحكيم
إسطنبولي لمساهمته الرائدة والفريدة في إعادة تأهيل وافتتاح العديد من السينمات المقفلة في لبنان، وتأسيس المهرجانات واقامة الورش التدريبية وتفعيل الحركة الثقافية في لبنان، وتعزيز الإنماء الثقافي المتوازي عبر فتح المساحات الثقافية المستقلة والمجانية وتوسيع نطاق المعرفة بالفن وتعزيز الحوار الثقافي وتنشيط الثقافة العربية ونشرها في العالم.
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