"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح

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كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح ، خلال احتفال أقيم في مركز إقليم كسروان الثاني – ، في حضور النائب البطريركي العام على أبرشية صربا المطران ، رئيس الرابطة الأب ورئيس الإقليم ، وذلك تقديرًا ل"دوره الفاعل والداعم في خدمة العمل الإنساني والاجتماعي، والتزامه المستمر في دعم مشاريع كاريتاس ومساندتها، لا سيّما تلك التي تعنى بخدمة الإنسان والمجتمع في زوق مصبح ومحيطها".، اكد صابر "التزامه الدائم دعم العمل الخيري والاجتماعي"، ونوّه ب"الدور الرائد الذي تؤديه كاريتاس في مختلف المناطق ".وختاما أثنى الحاضرون على "التعاون المثمر بين البلدية وكاريتاس، والذي تُرجم من خلال مبادرات ومشاريع إنمائية وإنسانية ساهمت في تحسين حياة عدد كبير من العائلات".