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"كاريتاس" كرّمت رئيس بلدية زوق مصبح

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:27
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كرّمت رابطة كاريتاس لبنان رئيس بلدية زوق مصبح إيلي صابر، خلال احتفال أقيم في مركز إقليم كسروان الثاني – صربا،  في حضور النائب البطريركي العام  على أبرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا، رئيس الرابطة الأب ميشال عبود ورئيس الإقليم  أنطوان سيف، وذلك تقديرًا ل"دوره الفاعل والداعم في خدمة العمل الإنساني والاجتماعي، والتزامه المستمر في دعم مشاريع كاريتاس ومساندتها، لا سيّما تلك التي تعنى بخدمة الإنسان والمجتمع في زوق مصبح ومحيطها".
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من جهته، اكد صابر "التزامه الدائم دعم العمل الخيري والاجتماعي"، ونوّه ب"الدور الرائد الذي تؤديه كاريتاس في مختلف المناطق اللبنانية".

وختاما أثنى الحاضرون على "التعاون المثمر بين البلدية وكاريتاس، والذي تُرجم من خلال مبادرات ومشاريع إنمائية وإنسانية ساهمت في تحسين حياة عدد كبير من العائلات".
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