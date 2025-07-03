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أفراح ومناسبات

مهرجان الموسيقى والازياء في روما بمشاركة لبنانية بارزة

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:42
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شهدت العاصمة الإيطالية روما مساء امس مهرجان الموسيقي والأزياء INTERNATIONAL COUTURE الذي استضافه مسرح "فوروم" الشهير في منطقة باريولي بعنوان: "السيمفونية الراقية والسحر الأخلاقي "  برعاية المركز الثقافي الإيطالي - اللبناني وبلدية روما، وقد تبارى فيه مصممو أزياء من مختلف أنحاء العالم تصدرهم مصممات الأزياء عربيات وفي مقدمتهم لبنان والكويت .
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فقد شاركت من لبنان مصممة الازياء الناشئة ماريا تيريزا بعنوان "من لبنان الى روما" ومن الكويت نيشيمه نصار الشريعان( مؤسسة فيلاامون)  كما شاركت مؤسسة "ديكا ليفا" للازياء.

خطفت عروض fashion design للازياء العربية الانظار فى صيحات عالمية على وقع موسيقي عربية أصيلة بنمط سريع إلى سيمفونية تناغمت فيها خيوط الموضة مع خطوات سير العارضات لتخرج لوحات فنية متنوعة الألوان ومتناسقة الأضواء فتمتع المتابعون بلغة فريدة فى حوار الثقافات التى امتزجت لتخرج أمسية فريدة أضاءت سماء العاصمة الإيطالية وحولت صيفها الحار إلى ربيع معطر بنسمات الورود انتشرت فى جنبات القاعة".

اختتمت الاحتفالية ماريا كريستينا ريغانو اللبنانية الاصل و منظِّمة الامسية، بكلمات حب ترجمت مشاعر الود والإنسانية التى جمعت منظمي الاحتفالية والمصممين فى سماء إبداعاتهم التي سحرت أعين الحاضرين وأعين كاميرات القنوات التلفزيونية التي تناقلت فعاليات الامسية.
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