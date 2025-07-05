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أفراح ومناسبات
إنطلاق "مهرجانات الدراق" في بكفيا
Lebanon 24
05-07-2025
|
11:00
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انطلقت "مهرجانات الدراق" في
بكفيا
ليل أمس، باحتفال طغت عليه الأجواء القروية، وأحياه الفنان
رامي مراد
وفرقة بسام سروجي التي قدمت لوحات راقصة، في حضور رئيسة بلدية بكفيا المحيدثة
نيكول الجميل
. كما تواجد في المكان رئيس
حزب الكتائب
النائب سامي الجميل
وعقيلته السيدة كارين وحشد من أبناء البلدة والجوار.
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يهدف المهرجان الى تسويق فاكهة الدراق التي تشتهر فيها بكفيا، ويستمكل فعالياته السبت والاحد في٥ و٦
تموز
اضافة الى الجمعة والسبت والاحد المقبلين.
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