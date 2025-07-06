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أفراح ومناسبات

المدير الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان زار مركز المطالعة في صور

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:28
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زار مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون أميرجيان على رأس وفد من المكتب، مركز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في مدينة صور، يرافقه الخبير اوغسو هونفو وممثلة وزارة الثقافة المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية الوطنية جلنار عطوي سعد، وكان في استقبالهم النائبة عناية عز الدين، رئيس بلدية صور حسن دبوق، نائب الرئيس علوان شرف الدين وأعضاء من بلدية صور، مدير مركز المطالعة والتنشيط اسماعيل شرف الدين.
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وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات لعدد من مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC على امتداد الأراضي اللبنانية، في اطار تفقد هذه المراكز ميدانيًا والاطلاع عن كثب لما تحتاجه من معدات حديثة تواكب التطور التكنولوجي.

واطلع أميرجيان والوفد المرافق له على آلية سير العمل في مركز الCLAC  وما يتضمن من كتب ودوريات والاحتياجات المطلوبة لاسيما في ظل تحديات تشهدها مدينة صور التي تعرضت لاعتداءات جراء الحرب الاخيرة على لبنان .وألقى كلمة شكر فيها الجميع على حُسن الترحيب والاستقبال في مدينة صور، وتحدث عن "أهمية دعم مراكز المطالعة وتفعيل عملها."

وتأتي هذه الخطوة في اطار المهمة التي يقوم بها المكتب الاقليمي للفرنكوفونية عبر الخبير لمراكز الCLAC اغوسو هونفو بالتعاون مع وزارة الثقافة من أجل حل المشاكل وتقييم مراكز المطالعة والوقوف عند حاجياتها والتحديات التي تواجهها من أجل تحديد كيفية وضع الدعم لهذه المراكز وتطويرها.

ولفتت عطوي الى ان "الوزارة وضمن اعدادها لاستراتيجية ثقافية مع عدد الشركاء هي بصدد وضع خطة عمل متطورة لمراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC التابعة لوزارة في كل المناطق اللبنانية لتنميتها وتفعيلها وتطويرها".

بدورها رحّبت عز الدين بالوفد وأشادت "بهذه الخطوة المهمة جدًا والتي تندرج ضمن الاستدراتيجية التي تحاول وزارة الثقافة وضعها". وطالبت "بالعمل على تنشيط الحركة الثقافية في المدينة وربطها بالحركة السياحية والاقتصادية، مشيرة الى بعض التحديات التي يفرضها المكان رغم رمزيته، بالاضافة الى التحديات التي يفرضها وجود التكنولوجيا والتحول الرقمي"، وأمِلت "وضع خطة من أجل تطوير هذا المسار بمدينة صور ووصله بالحركة الثقافية في المدارس داخل المناطق المجاورة".

وختمت بالإشارة الى أن "الجنوب وجبل عامل لطالما كانا منارة ثقافية تنتج الأدب والشعر والفكر النقدي على أمل استرجاع هذه الميزات في هذه المناطق العزيزة من لبنان".

وعلى هامش الزيارة كان لأميرجيان والوفد جولة على المواقع الأثرية والتراثية في مدينة صور التي يزورها للمرة الاولى. وبعد الجولة اولمت عز الدين للأميرجيان والوفد، شاكرة زيارته واهتمامه وتعاونه.
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