عودة مهرجان "بكرزاي إن موسيقى" في قلب جبال الشوف

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يقام "مهرجان بكرزاي إن موسيقى" داخل قرية بكرزاي البيئية الساحرة، في قلب جبال ، حيث يلتقي الفن بالموسيقى، والطبيعة بالثقافة، لتجربة صيفية استثنائية. بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، يعود "بكرزاي إن موسيقى" هذا الصيف بنسخته الثانية، ليقدم موسما جديدا من العروض الحية التي لا تنسى، في واحد من أجمل المواقع الطبيعية في .يقدم المهرجان، على مدى أربع أمسيات خلال شهري وآب، برنامجا فنيا معدا بعناية للاحتفاء بالمواهب المحلية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتسليط الضوء على الإرث الفني الغني في لبنان، وسط أجواء طبيعية أخاذة.يبدأ برنامج 2025 في 12 تموز المقبل بالتعاون مع برنامج للموسيقى في ، مع أمسية بعنوان "تحية إلى زكي "، تتضمن تكريما مؤثرا لأحد أعظم ملحني لبنان.31 تموز: سهرة مع سومايا ولبنان بعلكي — الأخوان المبدعان يقدمان عرضا ساحرا يمزج بين الموسيقى العربية الكلاسيكية والمعاصرة.2 آب: فقرة كوميدية فريدة مع نجم الستاند أب الكوميدي اللبناني جون أشقر.22 آب: تختتم السلسلة بعرض نابض يجمع بين البوب العربي والفانك والإيقاعات الأوركسترالية، مع النجمين الصاعدين عزيز ماركا وأنطوني ."بكرزاي إن موسيقى" ليس مجرد مهرجان موسيقي، بل احتفال صيفي متكامل، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات الحرفية، والتجارب الثقافية الغامرة، وهدوء الطبيعة، تحت سماء الليل في واحدة من أكثر الوجهات السياحية استدامة في لبنان.