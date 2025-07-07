ندوة عن الأديب الراحل محمود حمود

Advertisement

نظم " " ندوة حول الأديب والشاعر الراحل في منزل الصحافي ، حاضر فيها كل من ولؤي ، وأدارتها نداء . وتخللتها قصائد ونصوص للمحتفى به ألقاها الطالبان عبد الخالق وبترا عبد الخالق، وحضرها جمهور من المهتمين.وأشار حوراني في مداخلته إلى أسلوب حمود "الذي يتميز بالعاطفة الجياشة، وخصوصاً تجاه قضايا أمته ووطنه، وذلك في تعابير شعرية رائعة ومبتكرة". أما زيتوني فتحدث عن "فرادة حمود في تصوير المشاهد واللحظات بشكل حي ومؤثر، ما يضيف عمقاً فكرياً وفلسفياً إلى نصوصه وأشعاره".وفي النهاية، كان هناك حوار بين المحاضرين والجمهور.