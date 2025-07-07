Advertisement

أفراح ومناسبات

ندوة عن الأديب الراحل محمود حمود

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1387870-638874846901789941.png
Doc-P-1387870-638874846901789941.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم "منتدى شملان الثقافي" ندوة حول الأديب والشاعر الراحل محمود يوسف حمود في منزل الصحافي نبيل المقدم، حاضر فيها كل من رامز حوراني ولؤي زيتوني، وأدارتها نداء عبد الخالق. وتخللتها قصائد ونصوص للمحتفى به ألقاها الطالبان أدونيس عبد الخالق وبترا عبد الخالق، وحضرها جمهور من المهتمين.
Advertisement

وأشار حوراني في مداخلته إلى أسلوب حمود "الذي يتميز بالعاطفة الجياشة، وخصوصاً تجاه قضايا أمته ووطنه، وذلك في تعابير شعرية رائعة ومبتكرة". أما زيتوني فتحدث عن "فرادة حمود في تصوير المشاهد واللحظات بشكل حي ومؤثر، ما يضيف عمقاً فكرياً وفلسفياً إلى نصوصه وأشعاره".

وفي النهاية، كان هناك حوار بين المحاضرين والجمهور.
مواضيع ذات صلة
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
lebanon 24
07/07/2025 12:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لإنجازاته الرائدة... جائزة الأديب جان سالمه تُمنح للأديب جورج مغامس
lebanon 24
07/07/2025 12:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم ما نشره النائب أديب عبد المسيح
lebanon 24
07/07/2025 12:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة لجمعية عبرين الخيرية عن اضطراب ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال
lebanon 24
07/07/2025 12:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:46 | 2025-07-07
01:31 | 2025-07-07
01:26 | 2025-07-07
14:44 | 2025-07-06
07:28 | 2025-07-06
07:01 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24