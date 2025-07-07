30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
ندوة عن الأديب الراحل محمود حمود
Lebanon 24
07-07-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم "
منتدى شملان الثقافي
" ندوة حول الأديب والشاعر الراحل
محمود يوسف
حمود
في منزل الصحافي
نبيل المقدم
، حاضر فيها كل من
رامز
حوراني
ولؤي
زيتوني
، وأدارتها نداء
عبد الخالق
. وتخللتها قصائد ونصوص للمحتفى به ألقاها الطالبان
أدونيس
عبد الخالق وبترا عبد الخالق، وحضرها جمهور من المهتمين.
Advertisement
وأشار حوراني في مداخلته إلى أسلوب حمود "الذي يتميز بالعاطفة الجياشة، وخصوصاً تجاه قضايا أمته ووطنه، وذلك في تعابير شعرية رائعة ومبتكرة". أما زيتوني فتحدث عن "فرادة حمود في تصوير المشاهد واللحظات بشكل حي ومؤثر، ما يضيف عمقاً فكرياً وفلسفياً إلى نصوصه وأشعاره".
وفي النهاية، كان هناك حوار بين المحاضرين والجمهور.
مواضيع ذات صلة
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
07/07/2025 12:32:20
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لإنجازاته الرائدة... جائزة الأديب جان سالمه تُمنح للأديب جورج مغامس
Lebanon 24
لإنجازاته الرائدة... جائزة الأديب جان سالمه تُمنح للأديب جورج مغامس
07/07/2025 12:32:20
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما نشره النائب أديب عبد المسيح
Lebanon 24
إليكم ما نشره النائب أديب عبد المسيح
07/07/2025 12:32:20
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ندوة لجمعية عبرين الخيرية عن اضطراب ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال
Lebanon 24
ندوة لجمعية عبرين الخيرية عن اضطراب ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال
07/07/2025 12:32:20
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
عودة مهرجان "بكرزاي إن موسيقى" في قلب جبال الشوف
Lebanon 24
عودة مهرجان "بكرزاي إن موسيقى" في قلب جبال الشوف
03:46 | 2025-07-07
07/07/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة كاريتاس - إقليم البقاع الأوسط تُحيي الذكرى السنوية بقدّاس في قب إلياس
Lebanon 24
رابطة كاريتاس - إقليم البقاع الأوسط تُحيي الذكرى السنوية بقدّاس في قب إلياس
01:31 | 2025-07-07
07/07/2025 01:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم طبي لكاريتاس لبنان في عكار
Lebanon 24
يوم طبي لكاريتاس لبنان في عكار
01:26 | 2025-07-07
07/07/2025 01:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف
Lebanon 24
بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف
14:44 | 2025-07-06
06/07/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان زار مركز المطالعة في صور
Lebanon 24
المدير الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان زار مركز المطالعة في صور
07:28 | 2025-07-06
06/07/2025 07:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
09:00 | 2025-07-06
06/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
03:46 | 2025-07-07
عودة مهرجان "بكرزاي إن موسيقى" في قلب جبال الشوف
01:31 | 2025-07-07
رابطة كاريتاس - إقليم البقاع الأوسط تُحيي الذكرى السنوية بقدّاس في قب إلياس
01:26 | 2025-07-07
يوم طبي لكاريتاس لبنان في عكار
14:44 | 2025-07-06
بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف
07:28 | 2025-07-06
المدير الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان زار مركز المطالعة في صور
07:01 | 2025-07-06
مهرجان "يلا نطير طيارة".. رسائل فرح وسلام تُحلّق في سماء صيدا
فيديو
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24