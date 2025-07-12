الروائية ليلى يونان توقع كتابها "امرأة من رماد" في مغدوشة

وقعت الروائية ليلى كتابها الجديد "امرأة من رماد"، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مجمع و جانيت يونان الاجتماعي في .

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‏‎وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات في مجالات الأدب والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى ممثلين عن والمهتمين بالشأن الثقافي.

وشدد رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان على حرصه الدائم لدعم النشاطات الثقافية، مؤكداً أن البلدية ستبقى حاضنة للمبدعين، ومواكِبة لكل مبادرة تُسهم في رفع اسم البلدة وإشعاعها الفكري والحضاري.

وذكر أنَّ دعم الإبداع المحلي هو استثمار في مستقبل الأجيال، ورسالة بأن مغدوشة كانت وستبقى منبراً للثقافة والفكر الحر.