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أفراح ومناسبات

الروائية ليلى يونان توقع كتابها "امرأة من رماد" في مغدوشة

Lebanon 24
12-07-2025 | 11:06
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وقعت الروائية ليلى يونان كتابها الجديد "امرأة من رماد"، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مجمع جورج و جانيت يونان الاجتماعي في مغدوشة.
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‏‎وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات في مجالات الأدب والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية والمهتمين بالشأن الثقافي.
 
 
 
وشدد رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان على حرصه الدائم لدعم النشاطات الثقافية، مؤكداً أن البلدية ستبقى حاضنة للمبدعين، ومواكِبة لكل مبادرة تُسهم في رفع اسم البلدة وإشعاعها الفكري والحضاري.
 
 
 
وذكر أنَّ دعم الإبداع المحلي هو استثمار في مستقبل الأجيال، ورسالة بأن مغدوشة كانت وستبقى منبراً للثقافة والفكر الحر.
 
 
 
 
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