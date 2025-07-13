برعاية البطريرك الراعي.. بقاعكفرا تحتفل بتكريس تمثال القديس شربل

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تم تكريس ومباركة تمثال القديس شربل، قديس والعالم، عند مدخل بلدة بقاعكفرا، برعاية البطريرك الكاردينال ممثلا بالمطران الياس نصار.وقد قدم التمثال المغترب اللبناني ريكاردو القناتي، وهو منحوتة مستوحاة من أول صورة لظهور القديس شربل بعد وفاته مع الرهبان، نفذها الفنان اميل عياش.شارك في الاحتفال المطران نصار، رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضرا، الأب مجدي العلاوي، كهنة رعية بقاعكفرا، الخوري ميلاد مخلوف ومعاونه الخوري خليل البطي والخوري غطاس مخلوف، المونسينيور زوين، بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف، رئيس بلدية بقرقاشا مرشد عريضة، المتبرع ريكاردو القناتي وعقيلته غادة وأفراد العائلة، إضافة إلى حشد من الفنانين والمسؤولين والفعاليات.وعلى وقع موسيقى أخوية مار شربل والتهليل، أزيحت الستارة عن التمثال، ثم تلا المطران نصار والكهنة صلاة تبريك المياه، وبارك التمثال والحاضرين.بعد ذلك، ترأس المطران نصار الذبيحة الإلهية في كنيسة السيدة في بقاعكفرا بمناسبة افتتاح أسبوع مار شربل السنوي، يعاونه المونسينيور زوين والخوري ميلاد مخلوف، بمشاركة الأب العلاوي، وحضور الرئيس مخلوف وعائلة القناتي. وخدمت القداس غادة القناتي وشقيقتاها.في بداية القداس، شكر الخوري مخلوف ممثلا بالمطران نصار على رعايته تكريس التمثال عند مدخل البلدة، كما شكر القناتي وعائلته على عطائهم السخي، سائلا الله أن "يباركهم ويحفظ عائلاتهم".وألقى المطران نصار عظة مؤثرة تحدث فيها عن "مسيرة القداسة التي عاشها القديس شربل"، وأشار إلى أن "مار شربل قد بات قديسا عالميا يشهد له المؤمنون من مختلف الأديان، مستذكرا بساطته وتفانيه في حب الله والإنسان"، وداعيا الجميع إلى "عيش القداسة كل بحسب دعوته، وأن نكون رسلا للسلام والرجاء في وطننا وكنيستنا".وختم نصار عظته برفع الصلاة كي يحفظ الله لبنان والشرق ويجعلنا جميعا نورا لمحبة المسيح في ظلمات هذا العالم.