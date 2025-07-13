مدرسة كمال جنبلاط الرسمية تحصد المراكز الأولى في Steam Stars 2025

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أعلنت إدارة الرسمية، في بيان، أن المدرسة حصدت المراكز الأولى على صعيد في مسابقة Steam Stars 2025 التي نظمتها شركة Edtech Hub بالتعاون مع للبحوث والإنماء وعدد من المؤسسات الداعمة في لبنان.شاركت بالمسابقة مجموعة من المعلمات من مدارس عدة، وكانت لمدرسة الرسمية مشاركة من خلال المعلمات نغم ، روى بريك ومهى ثابت اللواتي قدّمن مشاريعهن تحت عناوين محددة، وفزن ضمن فئتي دمج التكنولوجيا في التعليم والتأثير المجتمعي.كما أعلنت إدارة المدرسة أنها ستسعى كي تبقى دائماً "في الطليعة بوجود الكفاءة والإرادة والتصميم على التميز"، موجهة التهنئة إلى المعلمات الفائزات، ومعربة عن فخرها وتقديرها لمساعيهن وجهودهن.