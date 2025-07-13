اطلاق فيلم "الدني ام" في الرابطة الثقافية في طرابلس

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تم عرض فيلم "الدني إم" في الرابطة الثقافية في بالتعاون مع منارة الفن وجمعية الوفاق الثقافية" بحضور رئيس الرابطة الثقافية الصحافي " الفري" ، رئيسة قطاع المرأة في تيار_العزم السيدة "جنان المبيض" ونقيب ممثلي المسرح و السينما و الإذاعة في الفنان " " و الفنان "خالد الحجة" ممثلا نقابة الممثلين في لبنان، ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاستاذ الدهيبي، و حشد من الفنانين والشعراء والإعلاميين في طرابلس والشمال .وألقى الممثل "وائل أباظة" كلمة ترحيبية شاكرا الرابطة الثقافية و رئيسها كما شكر الفنان "إبراهيم الطاووقجي" .وألقى كاتب و مخرج العمل الممثل " نيقولا طوبيا" كلمة ترحيب بالجمهور و تعريف عن الفيلم.ومن ثم جرى توزيع الشهادات على المشاركين في الفيلم كما تم التقاط الصور التذكارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)