"كاريتاس" - زحلة احتفل بقداس الشكر السنوي في كنيسة سيدة الفرح

Advertisement

أقامت رابطة "كاريتاس" - إقليم قداس الشكر السنوي في سيدة الفرح في زحلة، ترأسه راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم المتروبوليت أنطونيوس ، عاونه في الخدمة قدس الأب سلوان ، في حضور النائبين سليم عون والياس اسطفان، راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر، كاريتاس الأب ميشال عبود، منسق جهاز الأقاليم في رابطة كاريتاس لبنان الأب رولان مراد، الرئيسين السابقين لإقليم زحلة النجّار والمهندس مارون مسلّم، رئيسة إقليم الاوسط ميرنا خزّاقة الحايك، رئيسة مركز البطريرك لذوي الاحتياجات الخاصة ليليان ابو انطون ومربّين، رئيسة مستوصف "كاريتاس" - حوش الأمراء ألين أفرام وفريق العمل، رئيس مركز كاريتاس لبنان/الاجانب عبد عزّو، رئيس اقليم زحلة فادي سابا وأعضاء الإقليم وجمع من المؤمنين وقدامى الرابطة. تزامن القداس مع صلاة السحر وأحد المجمع المسكوني الرابع.وفي ختام القدّاس، ألقى المطران الصوري كلمة تحدّث فيها عن "أهمية الخدمة في الكنيسة ودورها الجوهري في بناء المجتمع"، مشددًا على "الدور الإنساني والاجتماعي البارز الذي تقوم به كاريتاس في هذا السياق". وهنّأ الجميع لمناسبة عيد تأسيس "كاريتاس" لبنان، وقدم أيقونة سيّدة الفرح غير المنتظر عربون محبّة وتقدير للأب ميشال عبود، الأب رولان مراد والأستاذ فادي سابا.بدوره، شكر الاب عبود للمطران الصوري احتضانه "كاريتاس"، كما شكر لعائلة "كاريتاس" عملها المتواصل وجهودها في خدمة المجتمع الزحلي، داعيًا إلى "الاستمرار بالرسالة بمحبة وتعاون لما فيه خير الإنسان وخدمة المجتمع"، داعيا إياهم إلى أن يبقوا "نورًا في خدمة المحتاجين والضعفاء".ولفت الى ان "الدراسات أظهرت وجود خيرات وافرة في الارض تكفي لمرة ونصف، ومع ذلك لا تزال هناك عائلات فقيرة محرومة منها. هذا الواقع المؤلم يكشف أن العدالة، للأسف، لا تصل إلى الجميع، وخصوصًا إلى أصحاب الحاجة".وفي الختام، التقطت عائلة "كاريتاس" الصور التذكارية مع المطران الصوري والأبوين عبود ومراد.