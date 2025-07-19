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أفراح ومناسبات

مهرجانات البترون الدولية 2025 تنطلق من ميناء الصيادين

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:04
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افتتحت لجنة مهرجانات البترون الدولية موسمها لعام 2025 بإطلاق فعاليات مهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية، وذلك في حرم ميناء الصيادين، بحضور السفير الإسباني في بيروت، خيسوس سانتوس أغوادو، قائمقام البترون روجيه طوبيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية، وجمهور واسع من الزوار.
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ويستمر المهرجان حتى مساء يوم الأحد.

أحيت الفنانة حنين الليلة الأولى من المهرجان برفقة فرقتها الموسيقية، مقدّمة أمسية طربية حافلة.

وفي إطار الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، ينطلق في الأول من آب معرض "Batroun Photo"، الذي يستمر حتى 31 آب في أسواق البترون القديمة.

يحوّل هذا المعرض المدينة إلى مساحة مفتوحة لعرض الصور الفوتوغرافية، بمشاركة مصوّرين محترفين من مختلف أنحاء العالم. ويتناول المعرض هذا العام موضوع "الأدراج"، حيث تم اختيار مجموعة من الصور الفائزة لعرضها على سنسول ميناء الصيادين طوال شهر، على أن يتم توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

كما يُختتم الموسم بمهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية، والذي يُقام من 4 إلى 7 أيلول في حي المغترب ضمن المنطقة القديمة، بمشاركة عدد كبير من المخرجين الأجانب، ويشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مختلف الدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسط.

ومن بين الفعاليات المرتقبة أيضًا، مهرجان "Batroun Capital of Sailing"، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا وفقًا للأحوال الجوية. يُقام هذا الحدث احتفالًا بإعلان البترون عاصمة للشراع، ويتضمّن رسوًّا لليخوت الشراعية في خليج البحصة على شكل بوصلة، يتوسطها مسرح عائم تُقدّم عليه عروض فنية مميزة.

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