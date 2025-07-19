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أفراح ومناسبات
الأب بو عبود يودّع المونسنيور بيكييري في المعهد الفني الأنطوني
Lebanon 24
19-07-2025
|
09:20
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استقبل مدير
المعهد الفني
الأنطوني في
الدكوانة
، الأب
شربل بو عبود
،
المونسنيور
جيوفاني بيكييري في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في
لبنان
.
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وخلال الزيارة، جال بيكييري برفقة الأب
بو عبود
في
أقسام المعهد
، متفقدًا ورش العمل ومشغل الأيقونات البيزنطية.
واثنى بيكييري على "عمل المعهد في نشر الفن المقدس"، فيما شكره بو عبود على زيارته وعلى الجهود التي بذلها خلال إقامته في لبنان وعمله في
السفارة البابوية
"، متمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة".
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