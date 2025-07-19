الأب بو عبود يودّع المونسنيور بيكييري في المعهد الفني الأنطوني

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وخلال الزيارة، جال بيكييري برفقة الأب في ، متفقدًا ورش العمل ومشغل الأيقونات البيزنطية.واثنى بيكييري على "عمل المعهد في نشر الفن المقدس"، فيما شكره بو عبود على زيارته وعلى الجهود التي بذلها خلال إقامته في لبنان وعمله في "، متمنيا له "التوفيق في مهامه الجديدة".