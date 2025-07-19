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أفراح ومناسبات
النائبة عز الدين تشرف على إطلاق فعالية شبابية في صور
Lebanon 24
19-07-2025
|
10:30
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أُقيمت في مدينة صور فعالية شبابية تحت شعار "Youth Empowered by AI, Talk AI. Shape Tomorrow"، برعاية وحضور رئيسة
لجنة المرأة والطفل
النيابية، النائب
عناية عز الدين
.
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شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الشباب والشابات، تجاوز عددهم الـ 200 شخص، بالإضافة إلى حضور فاعليات حزبية وبلدية وتربوية واجتماعية، وذلك على مسرح
ثانوية صور الرسمية
المختلطة.
ووجهت
عز الدين
كلمة افتتاحية تحية شكر وتقدير للمشاركين، مؤكدةً أن "اللقاء يحمل دلالات عميقة تتجاوز الجانب التقني، إذ يُجسّد روح التواصل بين الأجيال ويُعيد التأكيد على قدرة الجنوب على النهوض رغم التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة التي مرت".
وأشارت إلى أن اللقاء في صور بعد حرب قاسية مع العدو
الإسرائيلي
، "يرمز إلى صمود أهالي الجنوب الذين لم يستسلموا، بل أثبتوا قدرتهم على بدء حياة جديدة، بفضل إصرارهم وتكاتفهم ووحدتهم المجتمعية والسياسية المتمثلة بالتمسك بالمبادىء التي يعلنها
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في كل مناسبة، وهي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي
اللبنانية
المحتلة وبدء عملية اعادة الإعمار".
وأشادت عز الدين بدور الشباب المتطوعين "الذين أظهروا حيوية عالية في التحضير للفعالية، إلى جانب الدعم الكبير من شركات تكنولوجيا المعلومات ورواد في هذا القطاع، وكشاف الرسالة، ما يعكس روح المبادرة الجماعية".
واختُتمت الكلمة برسالة أمل إلى شباب الجنوب ولبنان، مؤكدة أنهم "يمتلكون مفاتيح
المستقبل
"، وداعية إلى "عقل منفتح، وفضول لا يعرف الحدود، لصناعة مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا".
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