النائبة عز الدين تشرف على إطلاق فعالية شبابية في صور

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شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الشباب والشابات، تجاوز عددهم الـ 200 شخص، بالإضافة إلى حضور فاعليات حزبية وبلدية وتربوية واجتماعية، وذلك على مسرح المختلطة.ووجهت كلمة افتتاحية تحية شكر وتقدير للمشاركين، مؤكدةً أن "اللقاء يحمل دلالات عميقة تتجاوز الجانب التقني، إذ يُجسّد روح التواصل بين الأجيال ويُعيد التأكيد على قدرة الجنوب على النهوض رغم التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة التي مرت".وأشارت إلى أن اللقاء في صور بعد حرب قاسية مع العدو ، "يرمز إلى صمود أهالي الجنوب الذين لم يستسلموا، بل أثبتوا قدرتهم على بدء حياة جديدة، بفضل إصرارهم وتكاتفهم ووحدتهم المجتمعية والسياسية المتمثلة بالتمسك بالمبادىء التي يعلنها في كل مناسبة، وهي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة وبدء عملية اعادة الإعمار".وأشادت عز الدين بدور الشباب المتطوعين "الذين أظهروا حيوية عالية في التحضير للفعالية، إلى جانب الدعم الكبير من شركات تكنولوجيا المعلومات ورواد في هذا القطاع، وكشاف الرسالة، ما يعكس روح المبادرة الجماعية".واختُتمت الكلمة برسالة أمل إلى شباب الجنوب ولبنان، مؤكدة أنهم "يمتلكون مفاتيح "، وداعية إلى "عقل منفتح، وفضول لا يعرف الحدود، لصناعة مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا".