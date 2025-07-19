Advertisement

أفراح ومناسبات

النائبة عز الدين تشرف على إطلاق فعالية شبابية في صور

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1393921-638885437001203964.png
Doc-P-1393921-638885437001203964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُقيمت في مدينة صور فعالية شبابية تحت شعار "Youth Empowered by AI, Talk AI. Shape Tomorrow"، برعاية وحضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب عناية عز الدين.
Advertisement

شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الشباب والشابات، تجاوز عددهم الـ 200 شخص، بالإضافة إلى حضور فاعليات حزبية وبلدية وتربوية واجتماعية، وذلك على مسرح ثانوية صور الرسمية المختلطة.

ووجهت عز الدين كلمة افتتاحية تحية شكر وتقدير للمشاركين، مؤكدةً  أن "اللقاء يحمل دلالات عميقة تتجاوز الجانب التقني، إذ يُجسّد روح التواصل بين الأجيال ويُعيد التأكيد على قدرة الجنوب على النهوض رغم التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة التي مرت". 

وأشارت إلى أن اللقاء في صور بعد حرب قاسية مع العدو الإسرائيلي، "يرمز إلى صمود أهالي الجنوب الذين لم يستسلموا، بل أثبتوا قدرتهم على بدء حياة جديدة، بفضل إصرارهم وتكاتفهم ووحدتهم المجتمعية والسياسية المتمثلة بالتمسك بالمبادىء التي يعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل مناسبة، وهي وقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وبدء عملية اعادة الإعمار". 

وأشادت عز الدين بدور الشباب المتطوعين "الذين أظهروا حيوية عالية في التحضير للفعالية، إلى جانب الدعم الكبير من شركات تكنولوجيا المعلومات ورواد في هذا القطاع، وكشاف الرسالة، ما يعكس روح المبادرة الجماعية".

واختُتمت الكلمة برسالة أمل إلى شباب الجنوب ولبنان، مؤكدة أنهم "يمتلكون مفاتيح المستقبل"، وداعية إلى "عقل منفتح، وفضول لا يعرف الحدود، لصناعة مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا".
مواضيع ذات صلة
كلمة لأبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
lebanon 24
19/07/2025 19:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: ضمانتنا الحقيقة تكمن في قوتنا ومقاومتنا وشعبنا
lebanon 24
19/07/2025 19:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: بين المواجهة والاستسلام نستعيد قول امامنا هيهات منا الذلة
lebanon 24
19/07/2025 19:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: على الحكومة تحمّل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان
lebanon 24
19/07/2025 19:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:20 | 2025-07-19
09:02 | 2025-07-19
05:04 | 2025-07-19
02:12 | 2025-07-19
09:14 | 2025-07-18
05:04 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24