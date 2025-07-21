الطبيب اللبناني العالمي فيليب سالم يكرّم والده بحديقة تحمل اسمه في مسقط رأسه

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إفتتحت "حديقة أديب إلياس سالم" والد الطبيب في بلدة بطرام - ، في حضور أفراد العائلة والأهل والأصدقاء وعدد من أبناء المنطقة.وأنشئت الحديقة تحقيقا لحلم لطالما راود الدكتور سالم، حيث أراد تخليد اسم والده وتكريمه في مسقط رأسه وترسيخ جذور العائلة في أرضها الأم.وتخلل المناسبة كشف النقاب عن تمثال لأديب إلياس سالم نصب في الحديقة.