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أفراح ومناسبات
رابطة آل صليبا تحتفل بعيد شفيعها في سبرين: صلاة ووحدة وأمل بلبنان أفضل
Lebanon 24
21-07-2025
|
09:21
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أحيت رابطة آل
صليبا
في
جبيل
عيد شفيعها
القديس إيليا
النبي، خلال قداس أقيم في الباحة الخارجية لكنيسة
مار الياس
في بلدة سبرين، ترأسه مرشد الرابطة
الخوري
إيلي صليبا
، وعاونه خادم الرعية الخوري
باتريسيو بو عكر
، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية، وأبناء العائلة والمؤمنين.
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وتناول الخوري صليبا في عظته مسيرة القديسين شربل وإيليا، مؤكدًا أن قداستهما نابعة من حب عميق لله، واختيارهما حياة التأمل والصلاة والتجرد، مشددًا على أهمية تضامن العائلات في خدمة المجتمع، مثنيًا على دور آل صليبا في هذه المرحلة الصعبة.
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