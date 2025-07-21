رابطة آل صليبا تحتفل بعيد شفيعها في سبرين: صلاة ووحدة وأمل بلبنان أفضل

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أحيت رابطة آل في عيد شفيعها النبي، خلال قداس أقيم في الباحة الخارجية لكنيسة في بلدة سبرين، ترأسه مرشد الرابطة ، وعاونه خادم الرعية الخوري ، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية، وأبناء العائلة والمؤمنين.وتناول الخوري صليبا في عظته مسيرة القديسين شربل وإيليا، مؤكدًا أن قداستهما نابعة من حب عميق لله، واختيارهما حياة التأمل والصلاة والتجرد، مشددًا على أهمية تضامن العائلات في خدمة المجتمع، مثنيًا على دور آل صليبا في هذه المرحلة الصعبة.