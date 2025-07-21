جون تحتفل بانتخاب الأم كلاديس الصباغ رئيسة عامة جديدة للراهبات الباسيليات المخلصيات

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سبق التهاني قداس احتفالي في كنيسة الدير ترأسه الأرشمندريت أنطوان رزق، الرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيليّة المخلّصيّة.استقبلت الرئيسة العامة الجديدة والراهبات وفود المهنئين، من أبرزهم النائب بلال عبد الله ممثلًا النائب تيمور رأس وفد من ، ومنسق " " في الشوف جوزف تابت ممثلًا النائب عدوان، والوزير السابق طارق الخطيب، ووفود من ، المؤتمر الشعبي، المجلس الشعبي، وفعاليات من شحيم والمطلة وجون ومناطق عدّة.كما حضر مهنئون من السلك الكنسي، أبرزهم البطريرك غريغوريس الثالث لحام، المطران جورج إسكندر، المونسنيور جوزيف القزي، المونسنيور فادي سركيس، إلى جانب النائب غسان عطالله، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من مناطق إقليم الخروب، جزين، ، .وفي ختام الاستقبالات، شكرت الأم الصباغ الحضور، مؤكدة على التواصل مع جميع الأطراف لخدمة المنطقة والوطن. (الوكالة الوطنية للإعلام)