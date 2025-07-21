Advertisement

أفراح ومناسبات

جون تحتفل بانتخاب الأم كلاديس الصباغ رئيسة عامة جديدة للراهبات الباسيليات المخلصيات

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1394658-638887124068731928.png
Doc-P-1394658-638887124068731928.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غصّ صالون دير سيدة البشارة في جون بالمهنئين بانتخاب الأم كلاديس الصباغ رئيسة عامة جديدة للراهبات الباسيليات المخلصيات، إلى جانب الراهبات: الأم منى وازن مدبرة أولى ونائبة عامة، الأخت كميليا حنا مدبّرة ثانية، الأخت سيمون خليل مدبرة ثالثة، والأخت لوريس رعد مدبرة رابعة، بحضور الرئيسة العامة السابقة الأم تريز روكز وراهبات الدير.
Advertisement

سبق التهاني قداس احتفالي في كنيسة الدير ترأسه الأرشمندريت أنطوان رزق، الرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيليّة المخلّصيّة.

استقبلت الرئيسة العامة الجديدة والراهبات وفود المهنئين، من أبرزهم النائب بلال عبد الله ممثلًا النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، ومنسق "القوات اللبنانية" في الشوف جوزف تابت ممثلًا النائب جورج عدوان، والوزير السابق طارق الخطيب، ووفود من حزب الله، المؤتمر الشعبي، المجلس الشعبي، وفعاليات من شحيم والمطلة وجون ومناطق عدّة.

كما حضر مهنئون من السلك الكنسي، أبرزهم البطريرك غريغوريس الثالث لحام، المطران جورج إسكندر، المونسنيور جوزيف القزي، المونسنيور فادي سركيس، إلى جانب النائب غسان عطالله، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من مناطق إقليم الخروب، جزين، صيدا، البقاع.

وفي ختام الاستقبالات، شكرت الأم الصباغ الحضور، مؤكدة على التواصل مع جميع الأطراف لخدمة المنطقة والوطن. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
عبدالله هنأ بإسم تيمور جنبلاط الرئيس العام للرهبنة المخلصية في جون
lebanon 24
21/07/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يدعو لانتخابات جديدة للمجلس الوطني قبل نهاية العام
lebanon 24
21/07/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: علينا التوجه لانتخابات عامة لإنقاذ أنفسنا من هذه الحكومة المريبة
lebanon 24
21/07/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعينو يحتفل بانتخابه رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح في لقاء تكريمي بدارته
lebanon 24
21/07/2025 19:58:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:54 | 2025-07-21
09:21 | 2025-07-21
07:19 | 2025-07-21
07:11 | 2025-07-21
06:25 | 2025-07-21
04:47 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24