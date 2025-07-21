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أفراح ومناسبات
جون تحتفل بانتخاب الأم كلاديس الصباغ رئيسة عامة جديدة للراهبات الباسيليات المخلصيات
Lebanon 24
21-07-2025
|
09:31
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غصّ صالون دير سيدة البشارة في جون بالمهنئين بانتخاب الأم كلاديس الصباغ رئيسة عامة جديدة للراهبات الباسيليات المخلصيات، إلى جانب الراهبات: الأم منى وازن مدبرة أولى ونائبة عامة، الأخت كميليا حنا مدبّرة ثانية، الأخت سيمون خليل مدبرة ثالثة، والأخت لوريس رعد مدبرة
رابعة
، بحضور الرئيسة العامة السابقة الأم تريز روكز وراهبات الدير.
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سبق التهاني قداس احتفالي في كنيسة الدير ترأسه الأرشمندريت أنطوان رزق، الرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيليّة المخلّصيّة.
استقبلت الرئيسة العامة الجديدة والراهبات وفود المهنئين، من أبرزهم النائب بلال عبد الله ممثلًا النائب تيمور
جنبلاط على
رأس وفد من
الحزب التقدمي الاشتراكي
، ومنسق "
القوات اللبنانية
" في الشوف جوزف تابت ممثلًا النائب
جورج
عدوان، والوزير السابق طارق الخطيب، ووفود من
حزب الله
، المؤتمر الشعبي، المجلس الشعبي، وفعاليات من شحيم والمطلة وجون ومناطق عدّة.
كما حضر مهنئون من السلك الكنسي، أبرزهم البطريرك غريغوريس الثالث لحام، المطران جورج إسكندر، المونسنيور جوزيف القزي، المونسنيور فادي سركيس، إلى جانب النائب غسان عطالله، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من مناطق إقليم الخروب، جزين،
صيدا
،
البقاع
.
وفي ختام الاستقبالات، شكرت الأم الصباغ الحضور، مؤكدة على التواصل مع جميع الأطراف لخدمة المنطقة والوطن. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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